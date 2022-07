Arabie Saoudite : Nomination de Dr Hiba AHMED à la tête du Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID)

25 Juillet 2022

LIBREVILLE, 25 juillet (Infosplusgabon) - La Banque islamique de développement a annoncé la nomination de Dr Hiba AHMED au poste de directrice générale du Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID). Dr Hiba AHMED est de nationalité soudanaise. Elle a obtenu sa licence en droit à l'Université de Khartoum et sa maîtrise à l'Université du Michigan aux Etats-Unis. En outre, elle est titulaire de plusieurs certificats de troisième cycle en économie et en développement durable de l’Université de Harvard.

De retour au Soudan, elle a fait ses premiers pas à Central Bank of Sudan, puis elle a décidé de repartir à la quête du savoir. Elle a fait ses armes à la Banque mondiale, la Saudi Aramco Oil Company, au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), à l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI). Le développement économique et la réduction de la pauvreté sont ses domaines de prédilection.

Rentrée au Soudan en 2019, elle s’est vu confier le poste de directrice générale de l'Autorité générale pour l'investissement et le développement du secteur privé. En 2020, elle est la première femme ministre des Finances et de la Planification économique de son pays.

À ce poste, elle s’est employée à renforcer la coopération internationale, notamment grâce à l'initiative « Friends of Sudan », qui regroupe plus de 40 donateurs. En 2020, elle s’est consacrée à la mobilisation de ressources à hauteur de 2 milliards de dollars. De même, elle a conduit la restructuration de la dette soudanaise, d'un montant de 60 milliards de dollars. Enfin, elle a été chargée d'administrer le Programme de référence du FMI pour la stabilisation macroéconomique.

À ce propos, le Président de la Banque islamique de développement, par ailleurs Président du Groupe de la BID, Dr Muhammad Al JASSER « se réjouit de la nomination de Dr Hiba AHMED au poste de directrice générale du Fonds de solidarité islamique pour le développement. Elle vient nantie d’une riche expérience en matière de lutte contre la pauvreté, acquise auprès de nombreuses institutions similaires à la nôtre et armée d’une solide formation universitaire, autant d’atouts qui propulseront le FSID, lui permettant de répondre aux attentes de ses bénéficiaires et de ses pays membres ».

Fonds spécial de la BID, le FSID a été créé le 29 mai 2007 avec comme mission de lutter contre la pauvreté et de promouvoir une croissance économique favorable aux pauvres.

