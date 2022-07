Le président Emmanuel Macron en visite officielle à Yaoundé les 25 et 26 juillet

22 Juillet 2022

France/Afrique-Politique-Visite du président français au Cameroun

LIBREVILLE, 22 juillet (Infosplusgabon) - Cinq ans après son discours à l’Université de Ouagadougou au Burkina Faso, neuf mois après le Nouveau Sommet Afrique-France à Montpellier en France, le Président de la République Française, Emmanuel Macron, sera en visite officielle à Yaoundé les 25 et 26 juillet.

Au-delà des rencontres avec les autorités camerounaises et les acteurs du secteur privé, le président Macron ira à la rencontre de la société civile et notamment du Conseil pour le Suivi des Recommandations du Nouveau Sommet Afrique France.

Le contexte : Le 08 octobre 2021 a été un tournant dans les relations entre les pays africains et la France. 3 000 personnes venues d’Afrique et de sa diaspora se sont retrouvées à Montpellier, pour proposer aux peuples d’Afrique, de France et d’Europe, une esquisse de ce que seront d’ici 2030, les nouveaux rapports entre les deux continents.

La jeunesse, qui représente 77% de la population concernée en raison des équilibres démographiques africains, qu’elle soit issue de la société civile ou de la diaspora, joue le rôle d'actrice majeure du changement nécessaire et attendu d’une relation pays-continent dépassée.

La France, soucieuse d’écouter une population jeune d’un continent ayant exprimé son envie “d’autre-chose”, s’engage à collaborer davantage avec les sociétés civiles selon un schéma simple : discuter et accompagner désormais ces acteurs, bénéficiaires de premier plan.

