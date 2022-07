Afrique : Le Président Uhuru Kenyatta plébiscité par ses pairs

09 Juillet 2022

LIBREVILLE, 9 juillet (Infosplusgabon) - Les Dirigeants du monde accueillent le Président Kenyatta en tant que Champion Mondial du Programme D’accélération de L’adaptation en Afrique. Il a été l’un des principaux moteurs de l’AAAP, une initiative africaine exclusivement dirigée par l’Afrique, développée conjointement par le Centre mondial sur l’adaptation (GCA) et la Banque africaine de développement (BAD).

Dans le cadre du Dialogue des dirigeants sur l’Action en faveur de l’adaptation en Afrique, M. Patrick Verkooijen, directeur général du Centre mondial pour l’adaptation a accueilli le Président Uhuru Kenyatta en tant que Champion mondial du Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique (AAAP), le jeudi 7 juillet à Nairobi.

Le Président Kenyatta a été l’un des principaux moteurs de l’AAAP, une initiative africaine exclusivement dirigée par l’Afrique, développée conjointement par le Centre mondial sur l’adaptation (GCA) et la Banque africaine de développement (BAD), qui mobilisera d’ici 2025 25 milliards USD en faveur de l’adaptation climatique de l’Afrique dans les domaines de la sécurité alimentaire, des infrastructures résilientes, des emplois liés à l’adaptation et du financement climatique.

Dans son rôle de Champion mondial de l’AAAP, le Président Kenyatta continuera, à titre personnel, d’user de son leadership audacieux en matière d’adaptation climatique au Kenya pour mobiliser la communauté mondiale afin qu’elle honore son engagement de doubler le financement climatique mondial.

« Comme le reste du monde, l'Afrique subit de multiples chocs qui impactent nos économies. Exacerbée par le changement climatique, la sécheresse catastrophique qui accable la Corne de l’Afrique menace les vies et les moyens de subsistance et nécessite une réponse immédiate. De nombreux pays africains, dont le Kenya, subissent des pertes d’environ 3% de leur PIB annuel à cause de la menace climatique actuelle », a déclaré le Président Kenyatta.

« J’ai accepté le rôle de Champion mondial de l’AAAP afin de dynamiser les actions critiques et les financements mondiaux nécessaires pour faire face à la crise climatique et alimentaire actuelle et construire un continent plus résilient. L’AAAP, c’est la stratégie de l’Afrique qui place les jeunes et les emplois africains au cœur du programme d’adaptation pour une Afrique verte et prospère. »

En amont de la « COP africaine » de Charm el-Cheikh en novembre 2022, le soutien du Président Kenyatta en sa qualité de Champion mondial de l’AAAP est essentiel pour accélérer l’action d'adaptation et apporter des contributions substantielles à l’AAAP lors du Sommet sur l’adaptation en Afrique : Dialogue de haut niveau du GCA pour la COP27, qui se tiendra au siège du GCA le 5 septembre. Depuis 2021, les interventions énergiques de l’AAAP ont déjà généré un impact immédiat et à grande échelle : l’intégration de l’adaptation dans des projets d'une valeur de plus de trois milliards USD.

S’adressant aux médias, M. Patrick Verkooijen a déclaré que « L’Afrique est lasse d’attendre. C’est pour moi un grand honneur de continuer à collaborer avec le Président Kenyatta pour que l’Afrique puisse avancer plus rapidement en finançant un continent plus vert, résilient et prospère qui met les Africains aux commandes. »

« Non seulement l’adaptation est possible, mais elle est sensée au point de vue économique. Investir dans l’adaptation climatique est bon pour notre santé, pour notre planète, et pour nos économies. »

M. Ban Ki-moon, président du Centre mondial sur l’adaptation et ancien Secrétaire général des Nations Unies, a déclaré : « Monsieur le Président, vous êtes renommé pour votre leadership éprouvé en matière d’adaptation au climat en Afrique. Vous êtes – et serez – la voix la plus forte pour mobiliser la communauté mondiale, garantir que les pays honorent leurs engagements en matière de financement climatique et veiller à ce qu’ils soutiennent la plus grande initiative d’adaptation jamais lancée sur cet immense continent. »

Mme Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, a déclaré : « Monsieur le Président, votre leadership a déjà encouragé d’autres acteurs à intensifier et accélérer la lutte contre le réchauffement climatique et personne n’est mieux placé que vous pour défendre et promouvoir l’adaptation en Afrique, notamment son financement si nécessaire [...] C'est pourquoi l’AAAP et son mécanisme de financement en amont sont si importants. »

M. Ngozi Okonjo-Iweala, directeur général de l’Organisation mondiale du commerce, a déclaré : « Je voudrais féliciter mon frère, M. Uhuru Kenyatta, éminent homme d’État international, pour avoir été l’un des moteurs du Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique. La forte portée de sa voix et son solide leadership inciteront les autres parties intéressées à intensifier et accélérer les actions indispensables à l’adaptation au changement climatique. Le leadership du Président Kenyatta est hautement apprécié dans ce domaine et constitue un exemple puissant pour les autres dirigeants. »

M. Akinwumi A. Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement, a déclaré : « J’applaudis sincèrement la décision de M. Ban Ki-moon, président du Centre mondial sur l’adaptation et ancien Secrétaire général des Nations Unies et, bien sûr, de M. Patrick Verkooijen, directeur général du Centre mondial pour l’adaptation, de vous choisir, Monsieur le Président Kenyatta, comme Champion mondial du Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique. Cette nomination arrive à point nommé : juste avant la COP27, la « COP africaine » aura lieu en Égypte. Il est temps de transformer les promesses en ressources. Il est temps de transformer l’enthousiasme en action. Il est temps de transformer l’espoir en réalité. Et pour ce faire, nous avons besoin d’un champion, d’un leader reconnu dont la voix est respectée dans le monde entier. Le Président Kenyatta est un homme d'action. Le Président Kenyatta est un leader respectueux du climat. Le dynamisme, la voix et le leadership du Président Kenyatta soutiendront nos efforts de renforcement du financement de l’adaptation climatique en Afrique. »

