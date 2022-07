Cote d’Ivoire : GE annonce l’achèvement du cycle ouvert de la Phase IV de la centrale électrique d’Azito

01 Juillet 2022

LIBREVILLE, 1er juillet (Infosplusgabon) - Le cycle ouvert de la Phase IV de la centrale électrique d’Azito qui représente près de 8% de la capacité électrique installée de la Côte d’Ivoire vient de s’achever.

GE et Azito Energie S.A. ont célébré jeudi le début de l’exploitation du cycle simple de la Phase 4 de la centrale électrique dite Azito sise à Abidjan, en Côte d'Ivoire, faisant ainsi d’Azito la plus grande centrale électrique du pays à ce jour.

Cette centrale va ajouter 180 mégawatts (MW) d'électricité au réseau national de la Côte d’Ivoire, l'équivalent nécessaire pour alimenter en énergie plus de 300 000 foyers ivoiriens; elle contribue par ailleurs à la feuille de route de décarbonation du pays et répond à ses besoins croissants en termes de consommation d'énergie; pour ce projet, GE a fourni des équipements de production d'énergie, des solutions numériques et des services.

« Étant donné qu’elle répond parfaitement au besoin énergétique de la population ivoirienne, la mise en service de la centrale électrique de phase IV d'Azito constitue une nouvelle étape majeure de notre programme visant à garantir l'efficacité énergétique pour les générations à venir », a déclaré Luc Aye, Managing Director d'Azito Energie S.A.

« La croissance de la production d'électricité à partir du gaz joue un rôle crucial pour la décarbonation de la Côte d'Ivoire et ses objectifs énergétiques, en fournissant une énergie accessible, abordable et fiable à travers tout le pays. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec GE et ses solutions technologiques innovantes. »

En outre, la centrale électrique d’Azito utilisera l'analyse des données « big data » pour améliorer les performances globales de la centrale et prendre des décisions opérationnelles éclairées à l'aide de la solution logicielle Asset Performance Management (APM) de GE Digital. APM analysera les performances et les opérations historiques de la centrale d'Azito pour surveiller et diagnostiquer les problèmes éventuels, optimiser la planification de la capacité et améliorer l’efficacité, la disponibilité, la flexibilité et les niveaux d’émission. Les données collectées à partir des capteurs dans l'ensemble de l'installation seront surveillées et analysées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au centre Monitoring & Diagnostics (M&D) de GE à Atlanta, GA, aux États-Unis.

« Ce projet soutient les programmes de la Côte d'Ivoire visant à parvenir à une production d'électricité bas carbone grâce au gaz et aux énergies renouvelables, et souligne l'engagement de GE, qui consiste à soutenir les exploitants de centrales électriques dans leurs initiatives de transition énergétique pour augmenter la capacité de production d'électricité grâce à des technologies efficaces » , a déclaré Kenneth Oyakhire, Services Director de la branche GE Gas Power en Afrique subsaharienne.

« Nous sommes ravis d'avoir mis à contribution nos technologies de pointe, nos solutions numériques et nos services pour la phase IV, l'un des projets les plus importants de la Côte d'Ivoire, et nous espérons maintenir encore longtemps cette solide collaboration. », a-t-il ajouté.

Les centrales électriques de GE fournissent une alimentation flexible, efficace et fiable à des millions de personnes à travers le monde. Cela fait plus de 70 ans que GE est présent en Afrique subsaharienne et collabore avec les acteurs du secteur de l’énergie afin de déployer des technologies innovantes conçues pour répondre spécifiquement aux besoins de cette région et fournir une charge de base fiable et flexible. GE couvre l’ensemble de l’écosystème énergétique, de la production de l’électricité à son transport et à sa distribution, et ce dans toute la région. Les technologies produites par GE sont prises en charge par les équipes de service et de maintenance locales de GE, qui travaillent ensemble et en étroite coopération avec FieldCore, afin de garantir l’accès à une énergie fiable et durable.

GE Gas Power est un leader mondial en matière de technologies, de services et de solutions de production d’énergie au gaz naturel.

