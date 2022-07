Gabon : Signature d’un accord scientifique et technique de coopération entre ANPN et Olam Palm Gabon

01 Juillet 2022

Gabon-Environnement/Accord ANPN-Olam

LIBREVILLE, 1er juillet (Infosplusgabon) - Un accord scientifique et technique de coopération entre l'Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN) et Olam Palm Gabon (OPG) a été signé le 27 juin au siège social de l’Agence.

Selon le communiqué de presse parvenu à notre rédaction, « ces deux institutions s’associent pour faire avancer les solutions en matière de coexistence entre l’Homme et l’éléphant ».

« Pour marquer l'importance de cette rencontre, le Président du Comité de Gestion de l’Agence Nationale des Parcs Nationaux, Monsieur Auguste Roger BIBAYE ITANDAS, le Secrétaire Exécutif de l’Agence Nationale des Parcs Nationaux, Monsieur Christian TCHEMAMBELA et les Vice-présidents du Groupe Olam Messieurs Gabriel NTOUGOU et Quentin MEUNIER étaient présents », souligne le communiqué.

Il est précisé qu’une étude scientifique combinant plusieurs techniques (génétique, colliers GPS et pièges photographiques) pendant trois (3) ans permettra de mieux connaître l’écologie des éléphants de forêt vivant à l’interface entre forêts et zones agricoles. Des résultats de ces recherches découleront des mesures concrètes pour mieux gérer les conflits Homme-éléphant.

D’autre part, selon des études récentes de l'ANPN et de ses partenaires, on estime à 95000 le nombre d’éléphants de forêt au Gabon.

Ces animaux protégés jouent un rôle primordial dans le maintien des écosystèmes forestiers naturels, mais peuvent aussi causer des dommages considérables lorsqu’ils dévastent les cultures villageoises et industrielles.

Notons que les plantations agro-industrielles ne sont pas non plus épargnées. Le modèle de développement dressé par Olam Palm Gabon a permis la mise en conservation de plus de 60% des terres allouées par le Gouvernement, soit près de 130 000 hectares de forêts et savanes.

Dans ces très nombreuses zones protégées, formant de larges corridors écologiques au sein des concessions, les éléphants sont présents et peuvent aussi endommager les cultures industrielles.

Afin de mieux comprendre l’écologie et les comportements des éléphants de forêts du Gabon, et de pouvoir trouver de nouvelles solutions à une cohabitation pacifique, Olam Palm Gabon et l'Agence Nationale des Parcs Nationaux signent un partenariat à hauteur de cent soixante (160) millions de francs CFA.

Il s’agira, dans les régions de la Ngounié et du Moyen-Ogooué où Olam Palm Gabon opère, de recenser les pachydermes à l’aide d’échantillons d’ADN et de les suivre à l’aide de colliers GPS et de pièges photographiques. Les échantillons d’ADN, qui seront analysés dans le laboratoire de génétique de l'Agence Nationale des Parcs Nationaux, permettront d’identifier le profil des éléphants visitant les cultures. Les chercheurs et techniciens analyseront les déplacements de ces éléphants afin d’anticiper leurs comportements, et dès lors optimiser les mesures de préventions des conflits.

Dans un souhait mutuel de combiner développement et conservation, Olam Palm Gabon et l'Agence Nationale des Parcs Nationaux s’allient à nouveau via ce grand programme novateur, dont les résultats enrichiront nos connaissances et alimenteront la palette de solutions pour faire plus facilement face aux dégâts des cultures par les éléphants, aussi bien en milieu industriel que rural. (Source Olam Palm Gabon).

