France : D et M Barber innove à Montpellier

30 Juin 2022

Economie- Salon de Coiffure/Tradition capillaire

MONTPELLIER, 30 juin (Infosplusgabon) - La rue du Cheval vert à Montpellier, non loin de la Cours Gambetta, abrite au numéro 10, et ce, depuis deux ans, une enseigne fort attrayante dans cette petite rue parsemée de petits commerces et qui attire du beau monde, certainement pour la qualité des prestations capillaires proposées par deux jeunes coiffeurs très tendance.



Merlino et Charino exécutent des coupes pour hommes et pour femmes, des colorations et décolorations. Le défrisage et d’autres services ne sont pas en reste. N’hésitez pas à confier vos cheveux à ses mains expertes.

Cet établissement est sans doute l’un des derniers nés d'une tradition capillaire internationale installée à quelques pas de la Cours Gambetta, un passage obligé de plusieurs lignes de Tram.

« D et M » se voudrait, entre autres, la référence de la coiffure afro-caribéenne à Montpellier.

Un meilleur accueil par ces deux conseils capillaires pour des prestations de qualité

Contact : 0980342271

