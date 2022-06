Gabon : Commémoration du 1er anniversaire du décès de Mme Minlama Mintogo née NEGUE MBA Estelle

14 Juin 2022

Divers-Communiqué/ Anniversaire décès

LIBREVILLE, 14 juin (Infosplusgabon) - Mr Dieudonné Minlama Mintogo, son petit-frère, Cyrille Asseko Mintogo, et Enfants, à l’occasion du 1er anniversaire du décès de Mme MINLAMA MINTOGO née Negue Mba Estelle , prient tous ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir une pensée pieuse et de recueil en ce jour du 14 juin 2022, date anniversaire de son rappel auprès du Seigneur.





A cet effet, du 18 au 19 juin, une série d’évènements consacrée à la commémoration de cet anniversaire est organisée selon le programme ci après :

Samedi 18 juin 2022

10 h00 , prière de bénédiction et d’action de grâce à la Paroisse catholique « Enfant-Jésus » au quartier Okinda, suivie d’une remise de dons aux familles de la communauté ;

16 h00 , messe de requiem à la Paroisse catholique des Béatitudes ( Vallée Sainte Marie ) , suivie d’un cocktail ;

Dimanche 19 juin 2022

10 h 00 culte d’action de grâce à la Paroisse protestante de Bel-Air, suivi d’une remise de dons.

12h30-15h30 : Repas offert par la famille et animation des chorales au domicile familiale de BEL AIR

