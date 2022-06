Gabon : Chambre meublée à louer au quartier Charbonnages de Libreville

03 Juin 2022

LIBREVILLE, 3 juin (Infosplusgabon) - AU QUARTIER CHARBONNAGES. Mets en location -- Pour courte ou longue durée-- une chambre meublée et indépendante de 26 m2 entièrement climatisée, coin bureau équipé, Wifi et vidéosurveillance dans grande barrière. Salle d'eau complète mais accessible dans dépendances. Loyer 200 000 F CFA /mois TTC eau et électricité inclus.

Conditions d'accès : 1 mois de loyer, 1 mois de caution. Contact propriétaire 066066291 (Whatsapp). Possibilité de louer à la semaine 80 000/semaine. (Annonce mise en ligne le 3 juin 2022).

