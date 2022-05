Gabon : Publication d'une EIES pour consultation

11 Mai 2022

LIBREVILLE, 11 mai (Infosplusgabon) - Le directeur général de l'Environnement et de la Protection de la nature, Stanislas Stephen Mouba, a annoncé récemment à travers un communiqué qu' "une étude d'impact environnemental et social (EIES) relative à la route d'accès et bretelle de raccordement à l'aéroport international de Libreville, a été déposée auprès de ses services par la Société Gabon Special Economic Zone Airport (GSEZ Airport)".

Selon le communiqué, " conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant les études d'impact sur l'environnement, ce document est consultable pour avis dans les locaux de la Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature sis au 5e étage de l'immeuble abritant les services du Ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, Chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des Terres, pendant dix (10) jours, à compter de la date de publication du présent communiqué, soit jusqu'au 14 mai 2022.

"Passé ce délai, aucun avis ne sera pris en compte dans le processus administratif de validation de cette étude , conclut le communiqué.

