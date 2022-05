Gabon : L'Institut "Destination Détente" vous invite à découvrir les soins et le maquillage

10 Mai 2022

Gabon-Divers-Esthétique et Cosmétique

LIBREVILLE, 10 mai (Infosplusgabon) - Dernière née d'une tradition esthétique internationale installée à quelques pas du hall extérieur de l'aéroport international Léon Mba de Libreville, "Destination Détente", se veut la médaille des Instituts de beauté et d'esthétique au Gabon. Dans ce décor relaxant, l'imagination est en activité et ça sent bon la détente...

Pour vos soins divers : beauté des pieds et des mains, Epilation à la cire, soins du visage et du corps, Lili et son équipe de professionnelles vous accueillent du lundi au samedi et dimanche sur Rendez-vous, de 9h à 18 heures.

"A chaque cliente son problème. A chaque problème son produit". Tout cet ensemble est bien orchestré. Destination Détente vous propose en outre une gamme de produits de soins inspirée de l'éclat et de la délicatesse de la beauté.

"Destination Détente" commercialise les produits bio et notamment Ivindocosmetics et azurycosmetics : https://www.facebook.com/ivindocosmetics/ https://www.facebook.com/azurycosmetics/

"Destination Détente" - Aéroport International de Libreville (A côté de Paul). Réservation : +241 066607049

