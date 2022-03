Gabon : La zone industrielle d'Ikolo exporte son 1er container

29 Mars 2022

LIBREVILLE, 29 mars (Infosplusgabon) - La Gabon Spécial Economic Zone (GSEZ) Ikolo, à Lambaréné, s’inscrit dans la continuité du succès de GSEZ Nkok qui a été sacrée meilleure zone industrielle du Monde par le classement FDI du Financial Times, rapporte un communiqué de presse.

Cette classification a fait du Gabon le premier exportateur africain et second au monde de feuilles de placage et a propulsé le pays sur la scène internationale grâce à la création d’une industrie de transformation locale du bois.

Les travaux de construction de la GSEZ Ikolo qui se situe près de Lambaréné ont démarré fin novembre 2021 suite à la signature de l’accord de développement de cette Zone Industrielle entre GSEZ et le Gouvernement Gabonais.

A ce jour :

- La route dans la zone industrielle est en cours de construction et sera terminée en mai 2022.

- Les bâtiments administratifs abritant le guichet unique et les bureaux sont opérationnels.

- Environ 100 personnes travaillent sur la ZES d’IKolo.

- 4 usines sont déjà présentes :

• Greenply, 1ère industrie de la GSEZ IKOLO, est spécialisée dans la production de feuilles de placage d’Okoumé pour l'exportation vers l'Europe et d'autres marchés.

L’usine a déjà démarré sa production et vient d’exporter son 1er container de feuilles de placage. Au maximum de sa production dans quelques mois, Greenply prévoit d’exporter 150 à 200 conteneurs EVP par mois et emploiera jusqu’à 400 Gabonais.

• KENGI TIMBER MANUFACTURING (KTM) et ACEWOOD sont actuellement en phase de mise en service et seront opérationnelles d’ici avril 2022.

• Des travaux de terrassement sont en cours pour accueillir une nouvelle usine à la fin de l’année.

La zone prévoit de créer 750 à 1250 emplois pour les Gabonais d'ici fin 2023, et exportera entre 300 et 400 conteneurs de bois transformé par mois, générant ainsi de la valeur ajoutée pour le pays.

L’inauguration de la GSEZ Ikolo est prévue pour le mois de juin 2022, souligne-t-on.

