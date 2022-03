Gabon : La société Solen signe un contre de livraison d'électricité avec l'Etat gabonais

14 Mars 2022

LIBREVILLE, 14 mars (Infosplusgabon) - La Société Solen, au capital social de 10 millions de francs CFA, et spécialisée dans la construction de Centrales Solaires en Afrique, a signé vendredi dernier, avec l'Etat gabonais, un contrat pour l'achat de son électricité, rapporte un communiqué de presse.

La cérémonie de signature du contrat d’achat de l’électricité, a eu pour cadre le Ministère de l’Economie et de la Relance, en présence de plusieurs membres du Gouvernement et des Responsables de l’entreprise SOLEN au Gabon.

Selon les termes du contrat, l'électricité sera produite par la Centrale solaire photovoltaïque de l’entreprise SOLEN et les travaux de construction débuteront immédiatement.



Rappelons que la signature du contrat intervient quelques jours après celle de la convention cadre portant construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 120 MW dont la première phase de 60 MW sera réalisée en 15 mois.

La société SOLEN matérialise cet important engagement par la signature du contrat d’achat du produit ultime de cet investissement par le principal fournisseur d’énergie au Gabon.

Rappelons que cet investissement, évalué à plus de 150 millions d’euros, s’inscrit dans la volonté de l’entreprise d’accompagner la stratégie nationale axée sur une énergie plus verte dans le cadre de la transition énergétique du Gabon - des énergies fossiles aux énergies renouvelables - telle qu’annoncée lors du 6e Sommet de l’Union Européenne/ Union Africaine qui s’est tenu à Bruxelles en février 2022.

La construction de cette Centrale permet donc de satisfaire les deux impératifs que sont la plus que nécessaire transition vers l’utilisation d’énergies renouvelables et l’accroissement des besoins énergétiques de la ville de Libreville et de sa périphérie.

Solen est spécialisée dans la construction de Centrales Solaires en Afrique. Elle est basée à Dubai avec des filières en Afrique, notamment au Gabon.

L’entreprise a la charge de la conception, du financement, de la construction, la détention, l’exploitation et la maintenance d’une unité et de moyens de production d’énergie solaire photovoltaïque d’une capacité maximale installée de 120 MWac et qui sera construite en deux (2) phases successives de 60 MWac chacune.

Le site du projet se trouve à environ 16 kilomètres au sud-ouest de la ville de Ntoum et s’étend sur 251Ha de terrain, rappelle-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/MPO/2022

© Copyright Infosplusgabon