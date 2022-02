Nigeria : Le président de la BAD et les gouverneurs nigérians déterminés à faire avancer le projet de Zones spéciales de transformation agro-industrielle

24 Février 2022

LIBREVILLE, 24 février (Infosplusgabon) - Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi A. Adesina, avait reçu, mardi au siège de l’institution à Abidjan, les gouverneurs de quatre États du Nigéria ainsi que le directeur général de la Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA).

Leurs échanges ont porté sur la mise en œuvre rapide de la première phase du programme des Zones spéciales de transformation agro-industrielle (SAPZ) de la Banque africaine de développement dans leurs États respectifs.

La Banque a mis en place son programme phare de « zones spéciales » pour soutenir un développement agro-industriel inclusif et durable sur le continent.

Le programme sera bientôt lancé dans sept États du Nigeria. « Les zones spéciales de transformation agro-industrielle vont changer la donne pour le secteur agricole au Nigeria, a déclaré le président Adesina.

Elles fourniront des infrastructures de classe mondiale pour aider les entreprises agroalimentaires à s’installer à proximité des zones de production, à développer des chaînes de valeur compétitives soutenues par des systèmes logistiques qui favoriseront la transformation des denrées alimentaires et la création de valeur ajoutée. Les zones spéciales contribueront à la création de richesse et d’emplois massifs dans les régions rurales, qui passeront du statut de zones de misère économique à celui de zones de prospérité économique. »

Les gouverneurs Dapo Abiodun(État d’Ogun), Seyi Makinde (Oyo), Nasir Ahmad El-Rufai (Kaduna) et Hope Uzodinma (Imo) se sont joints au directeur général de la NSIA, Uche Orji, et au président Adesina pour une discussion approfondie sur la manière dont le programme contribuera au développement et à la création de valeur économique dans les États.

Les échanges ont souligné l’important rôle d’intermédiaire désintéressé de la Nigeria Sovereign Investment Authority ainsi que l’engagement de tous les gouverneurs pour le programme. Un communiqué signé par toutes les parties a confirmé leur engagement commun et leur conviction selon laquelle le programme « zones spéciales » permettrait de transformer l’agriculture rapidement et à grande échelle dans tout le Nigeria. Le ministre de l’Agriculture, Dr Mohammad Mahmood Abubakar, a également participé à la réunion par visioconférence depuis Abuja, la capitale nigériane.

Le président de la Banque africaine de développement a invité Arise IIP, une société spécialisée dans la création de zones industrielles, à rendre compte de son expérience dans la création de ces zones dans différents pays de la région, notamment au Bénin, au Togo et au Gabon. Les participants ont ainsi découvert comment les zones agro-industrielles de ces pays avaient contribué à stimuler la croissance dans la transformation du bois, du coton et des noix de cajou.

Le président Adesina a réitéré l’engagement de la Banque envers l’agriculture nigériane, qui, selon lui, pourrait devenir un moteur de l’approvisionnement alimentaire. En décembre dernier, le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 160 millions de dollars pour lancer le programme dans sept États nigérians et dans le territoire de la capitale fédérale.

Le Fonds international de développement agricole et la Banque islamique de développement apporteront un cofinancement de 150 millions de dollars supplémentaires pour la première phase du programme. Le gouvernement nigérian fournira environ 18,05 millions de dollars pour le déploiement et la mise en œuvre du programme.

Le président Muhammadu Buhari devrait présider en février 2022 une cérémonie au Nigeria pour lancer officiellement la première phase du programme SAPZ dans son pays. Les présidents de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement et du Fonds international de développement agricole, ainsi que divers investisseurs, devraient être présents.

