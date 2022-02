Nigeria: Akinwumi Adesina plaide auprès de nouveaux diplômés pour un Nigeria nouveau

14 Février 2022

LIBREVILLE, 13 février (Infosplusgabon) - Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, appelle les diplômés de l’Université fédérale de technologie de Minna à créer un Nigéria nouveau, plus grand et plus dynamique.

L’Université fédérale de technologie de Minna a décerné un doctorat à titre honorifique au président de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org), Dr Akinwumi Adesina. Cet honneur lui a été conféré lors de la 38e Journée des fondateurs et de la 30e cérémonie de remise des diplômes de l’université, qui se sont déroulées le 2 février 2022 à Minna.

Dr Adesina s’est joint à trois autres lauréats du doctorat honorifique : l’ancien chef d’État nigérian, le général Abdulsalam Abubakar (GCFR), Alhaji Abdul Samad Rabiu, (CON) et Malam Mele Kolo Kyari.

Les cérémonies de remise des diplômes se sont déroulées en présence du sultan de Sokoto, du Etsu Nupe, de chefs traditionnels, de hauts fonctionnaires, de chefs d’entreprise et de dirigeants politiques, ainsi que de plusieurs dignitaires venus de tout le Nigéria.



À cette occasion, Dr Adesina a souligné le rôle de soutien du président Muhammadu Buhari dans son élection à la présidence de la Banque africaine de développement.

«Je suis tout particulièrement reconnaissant à Son Excellence le général Abdulsalam Abubakar, qui m’a pris sous son aile et a mené un lobbying intense en ma faveur lorsque je me suis présenté à l’élection pour la présidence de la Banque africaine de développement en 2015. Le général Abdusalam s’est entretenu avec le président élu de l’époque, Muhammadu Buhari, qui, à son tour, m’a apporté un solide soutien. Il a également contacté le président Goodluck Jonathan et l’ancien vice-président Atiku Abubakar pour qu’ils soutiennent ma candidature. Vous avez joué un rôle essentiel dans ma réussite. Je tiens à le souligner publiquement et à vous adresser mes remerciements les plus sincères. »



Plusieurs entrepreneurs nigérians du secteur des technologies financières lèvent des millions de dollars en utilisant la technologie pour fournir des systèmes de paiement numériques. Trois entreprises nigérianes de technologie financière (Intersswitch, PayStack et Flutterwave) ont atteint la barre du milliard de dollars.

Dr Adesina a déclaré que les entreprises de technologies financières africaines ont levé 1,4 milliard de dollars en 2019, soit le triple de ce qui avait été levé en 2019. Deux ans plus tard, en 2021, elles ont levé environ 5 milliards de dollars.



Dr Adesina a lancé un appel aux diplômés : « Vous avez été formés à Minna pour être envoyés dans d’autres régions du Nigéria, en Afrique et dans le monde. Construisez un Nigéria nouveau. Un Nigéria intelligent. Un Nigéria dynamique. Un Nigéria compétitif à l’échelle mondiale. Tout est entre vos mains. Maintenant, foncez et faites-en une réalité ! Je vous souhaite beaucoup de succès et que Dieu vous bénisse abondamment. Félicitations ! »

À l’issue de la cérémonie de remise des diplômes, Dr Adesina et son épouse Yemisi ont rendu des visites de courtoisie aux anciens chefs d’État, le général Ibrahim Gbadamasi Babangida et le général Abdulsalam Abubakar. (Source African Development Bank Group (AfDB).

