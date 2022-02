Gabon : Les Actions génératrices de revenus soutenues par Olam Gabon

14 Février 2022

LIBREVILLE, 14 février (Infosplusgabon) - Olam Rubber Gabon poursuit sa campagne de promotion, en tant qu'acteur économique majeur dans le Woleu-Ntem, les Activités génératrices de revenus (AGR) auprès de ses employés et des communautés situées autour de ses opérations.

"L’objectif principal dans ces initiatives est l’amélioration progressive des conditions de vie et l’autonomisation des populations locales", rapporte un communiqué de presse.

Dans ce but, la société met en place des mécanismes de développement durables au bénéfice des communautés riveraines, dont la pérennité ne peut être garantie que grâce à l’appropriation de ces derniers par les populations des villages bénéficiaires.



L’appui d’Olam Rubber dans les villages de Esson-Milang, Ongongo, Toulouse, Woumou et Okok se concrétise aujourd’hui par la mise à disposition de plusieurs moulins à manioc ainsi que la mise en place de dizaines d’hectares de plantations (3 hectares par village) destinés à la culture de la banane plantain, du manioc, du maïs et de l'arachide.

Ces outils de première transformation, souligne le communiqué, viennent conforter l’excellente dynamique agricole qui a pu être constaté après les premiers soutiens du groupe Olam au Gabon, à l’origine de plus de 30 millions de FCFA de recettes en 2021.

Madame ELOGHO OSSOU Jacqueline, fondatrice de l’association AGNOS NLEM MBO’O du village d’Okok a témoigné du soutien d’Olam dans ces termes : « Le produit de nos ventes nous a permis de développer plusieurs activités au sein de l’association dont le financement de nouvelles plantations. C’est ce qui fait que les femmes puissent s’épanouir, nous vivons de nos productions et cela contribue au développement de notre village. Olam nous forme et apporte du matériel, ce qui nous encourage beaucoup ».

Dans sa volonté de stimuler les activités génératrices de revenus, l’entreprise entend encourager les initiatives locales à travers la création de petites entreprises et des coopératives pourvoyeuses de revenus. Un appui bénéfique pour les populations et associations récipiendaires, qui sont désormais capable d’améliorer leurs productions, réduire le chômage et contribuer à la sécurité alimentaire.

