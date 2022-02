Gabon : Vers l'indemnisation de 600 familles impactées par la construction d'une route à proximité de l'aéroport de Libreville

12 Février 2022

LIBREVILLE, 11 février (Infosplusgabon) - Selon un communiqué de presse, l'Etat gabonais va indemniser certaines populations impactées par le projet de construction de la voie de contournement de l'Aéroport international de Libreville.

Pour y parvenir, le gouverneur de la province de l’Estuaire, Mme Marie-Françoise Dikoumba, a échangé le mercredi 9 février avec les chefs de quartiers d'Alibandeng, dans le 1er arrondissement de Libreville et d'Okala pour la commune d’Akanda.

Le projet de construction de la Nouvelle route et bretelle d'accès à l'Aéroport International de Libreville (NLIA ) a nécessité la présentation des listes provisoires des personnes potentiellement impactées par la destruction des infrastructures se trouvant sur l'emprise du dit projet.

"Les ayants-droits ont été appelés à confirmer les données collectées sur le terrain par les enquêteurs, ainsi qu’à ouvrir la voie à d'éventuelles réclamations et modifications portant notamment sur : l’identité des propriétaires des biens recensés ; la quantité et la nature desdits biens et les statuts des occupants recensés (propriétaire, locataire, exploitant ou autres) et enfin à de potentiels litiges sur des propriétés et biens", a indiqué Mme le gouverneur.

Elle a rappelé que : «Cette opération vise à garantir la confidentialité des données des personnes. Il s'agit dans un premier temps de vérifier la conformité avec les biens recensés ».

«Dès publication des présentes listes, des agents seront disponibles de 8h00 à 16h00 à la salle des fêtes de la mairie du premier arrondissement de Libreville pour les populations d'Alibandeng et à l'hôtel de ville d'Akanda pour les populations d'Okala, en vue de la distribution de fiches de biens (provisoires) », a-t-elle précisé.

Elle a par ailleurs expliqué que : « le retrait de ces fiches de bien est conditionné par la présentation des pièces suivantes pour les propriétaires, locataires et autres résidents : une carte PAP reçue lors des enquêtes ainsi qu'une pièce d'identité à jour.

Tandis que les mandataires devront se munir d’une procuration dûment signée par le mandant et légalisée. Ils devront également présenter la carte PAP du mandant, reçue lors des enquêtes, d’une copie de la pièce d'identité à jour du mandant et enfin d’une pièce d'identité à jour du mandataire.

Selon le programme établi, les personnes affectées par le projet disposeront d'un mois, pour soumettre toutes plaintes liées au processus d'enquête et aux résultats, à compter de la date de publication des présents résultats. pour le 10 Mars 2022. La date limite de réception des réclamations étant prévue pour le 10 Mars 2022.

Le communiqué souligne que par ailleurs, ces réclamations se feront conformément au mécanisme distribué pendant les enquêtes disponibles auprès des chefs de quartier et des membres des Comités locaux de suivi (CLS).

Il convient de noter que ce projet de construction de la Nouvelle route et bretelle d'accès à l'Aéroport International de Libreville va impacter 600 familles. Il est intégré dans un ensemble qui inclut le réaménagement de l’aéroport de Libreville, la construction d’une nouvelle aérogare ainsi qu’une voie de desserte qui prendrait son origine au Carrefour Camp de Gaulle, pour déboucher au dispensaire d’Okala.

