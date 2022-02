La Succursale Ecobank du Cap Vert est le Sponsor Officiel du Pavillon Cap-Verdien à l'expo 2020 à Dubaï

04 Février 2022

Cap-Vert-Economie-Ecobank Cap-Verde

LIBREVILLE, 4 février (Infosplusgabon) - La participation de Ecobank à l'exposition 2020 qui prend place aux Emirats Arabe Unis (EAU) vise à promouvoir les investissements au Cap-Vert. Ainsi, la Banque panafricaine exploitera-t-elle le pavillon Cap-Verdien pour accroître son profil et sa visibilité sur place.

Le réseau de 33 pays de Ecobank est essentiel pour atteindre l'Afrique subsaharienne, ainsi que 5 bureaux de représentation, dont l'un est situé à Dubaï, aux EAU.

Ecobank Cape Verde, qui fait partie du groupe bancaire panafricain Ecobank, s'associe au gouvernement du Cap-Vert en tant que sponsor officiel du Pavillon Cap-Vert à l'Expo 2020 de Dubaï. L'Expo, qui dure six mois, se terminera le 31 mars 2022.

Avec ce sponsoring, Ecobank Cap-Vert vise à promouvoir les opportunités d'investissement et de partenariat au Cap-Vert, à améliorer son profil et sa visibilité dans les Émirats arabes unis et dans le monde, et à étendre son soutien aux entreprises capverdiennes. Faisant partie du groupe bancaire panafricain qui a une forte présence dans 33 pays africains, Ecobank Cap-Vert profitera de l'occasion pour promouvoir l'avantage de son réseau auprès des investisseurs et d'autres entités souhaitant faire des affaires avec l'Afrique.

Aminata Nana Sakho, directrice générale de Ecobank Cap-Vert, a déclaré : "L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ouvrant une nouvelle ère d'opportunités et de croissance pour l'Afrique, nous sommes déterminés à porter le drapeau du Cap-Vert et à maximiser la visibilité de notre pays - et de Ecobank - à l'Expo de Dubaï. Notre présence à Dubaï par le biais de notre bureau international, nos connaissances panafricaines et notre expertise en matière de solutions structurantes innovantes font de nous le partenaire idéal de cet événement de renommée mondiale."

Par sa présence à l'Expo, Ecobank Cap-Vert entend contribuer à attirer des investissements directs étrangers et des investisseurs dans des secteurs clés tels que le tourisme, les TIC, la finance et les infrastructures. L'Expo offre également une plateforme unique à la banque pour promouvoir ses produits et services innovants, ses solutions de structuration et son savoir-faire local et panafricain auprès d'un public mondial influent.

L'un des principaux événements organisés par le gouvernement du Cap-Vert à l'Expo de Dubaï est le Forum d'investissement du Cap-Vert, les 3 et 4 février. Ce forum vise à mobiliser des ressources et des financements des secteurs privé et public pour financer des projets catalyseurs de croissance économique durable, de création d'emplois, d'entrepreneuriat et de développement de la jeunesse au Cap-Vert. Les projets phares du plan stratégique de développement durable du Cap-Vert seront également mis en avant.

L'Expo de Dubaï compte plus de 200 participants, dont des nations, des organisations multilatérales, des entreprises et des établissements d'enseignement. Le thème de l'exposition est "Connecter les esprits et créer l'avenir".

Ecobank Cap-Vert est une filiale du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service d’environ 29 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays africains. Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Éthiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Émirats Arabes Unis.

Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations de trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers, à savoir le Nigerian Stock Exchange à Lagos, le Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan. (Source Ecobank).

