Gabon : La filière Cacao reçoit un coup de pouce dans le Woleu-Ntem

03 Février 2022

LIBREVILLE, 3 février (Infosplusgabon) - Quarante-cinq planteurs appartenant à des coopératives du Woleu-Ntem ont reçu une formation relative à la redynamisation de la filière Cacao, rapporte un communiqué de presse de Olam Rubber Gabon.

Ces séances de formation se sont déroulée au village Nylon du 18 au 19 Janvier 2022.

"Encadrés par Olam Rubber Gabon et l’ONG Brainforest, ces séances avaient pour principal objectif de mettre en réseau les trois groupes de bénéficiaires des projets cacao (Afoup Eden, Ntam Si et BEZABEBA) pour un partage d’expérience sur la culture du cacao et des échanges sur les solutions possibles à leurs difficultés", précise le communiqué.

Rappelons que l'appui insuffisant des cacaoculteurs, la faiblesse de la main d’œuvre, la difficulté de commercialisation des productions et le faible niveau des structures, ont été évoqués lors des échanges et des probables solutions ont été évoquées.

Le programme s'est achevé sur la création d'une plateforme des coopératives de planteurs de cacao du Haut-Ntem et l'organisation d'un mini-atelier par les producteurs présents pour rappeler les techniques de réhabilitation des vieilles plantations de cacao sous ombrage.

"La redynamisation de la filière cacao souhaitée par le groupe Olam avec l’appui de l’ONG Brainforest permet de soutenir une économie locale et d’autonomiser les communautés grâce à l’amélioration et la pérennisation de leurs revenus. Cet atelier a permis un nouveau pas en avant vers cet objectif", rapporte le communiqué.

Soulignons que depuis quelques années, l’appui d’Olam a permis aux planteurs d’établir un calendrier d’activités en fonction de pratiques agricoles personnelles et de s' organiser en approvisionnement et de mieux commercialiser leurs produits.

