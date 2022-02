France : Un Carnet De Notes pour supporter la candidature d’Éric Zemmour à la présidence de la République Française

02 Février 2022

LIBREVILLE, 2 février (Infosplusgabon) - Dans la série "Carnet De Notes ", une ouvrage de 121 pages intitulé "Éric Zemmour Président 2022" est mis en vente, notamment pour supporter la candidature d’Éric Zemmour à la présidence de la République Française en avril 2022.

Eric Zemmour candidat à l'élection présidentielle de 2022

Rendu célèbre pour ses propos tranchés, Eric Zemmour est un journaliste politique et un chroniqueur à la télévision. Diplômé de l’IEP de Paris, il tente à deux reprises le concours d’entrée de l’ENA, sans succès. En 1986, il intègre l’équipe rédactionnelle du "Quotidien de Paris". La disparition du journal en 1994 l’entraîne à "InfoMatin".

Deux ans plus tard, il devient journaliste politique au "Figaro", puis travaille en tant que pigiste pour "Marianne" et "Valeurs Actuelles". Marié et père de trois enfants, Eric Zemmour est l’auteur de plusieurs ouvrages. Il rédige des essais politiques (comme "Le premier sexe" en 2006) et des portraits d’hommes politiques (Jacques Chirac, Edouard Balladur). Il est surtout connu pour ses chroniques polémiques à la télévision.

Entre 2006 et 2011, le journaliste est critique pour "On n’est pas couché" sur France 2. Avec son acolyte Eric Naulleau, il participe au succès de l’émission de Laurent Ruquier durant quatre ans en suscitant régulièrement des clashs avec les invités. Depuis 2011, on le retrouve sur Paris Première. Il co-anime avec Eric Naulleau l’émission "Zemmour et Naulleau".

Le mardi 1er février, Eric Zemmour était l'invité du journal télévisé de 20 heures sur France 2. L'occasion pour lui d’en dévoiler un peu plus sur son programme pour l'élection présidentielle française.

"Je n'étais pas destiné à être candidat. J'ai décidé de me présenter parce que la France est en danger de mort, qu'il y a un grand remplacement sous nos yeux", entame Eric Zemmour, à titre d'introduction.

