L'État Pieds- Noirs a un nom : la Fédération des Deux Rives

25 Janvier 2022

LIBREVILLE, 25 janvier (Infosplusgabon) - Selon le scientifique Isaac Newton*, Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. C'est ainsi que l'on peut dire qu'ensemble, les Pieds- Noirs, leurs alliés, leurs amis, leurs sympathisants, forment un Peuple, une Nation, qui se dresse pour assumer son destin dans le cadre du droit international des Peuples à disposer d'eux-mêmes.

C'est désormais un acte accompli. L'Etat Pied-Noir dit Fédération des Deux Rives (FDR) est devenu un Etat de Souveraineté Territoriale devant les Nations du Monde. L'Etat, le Conseil d'État, l'Assemblée Nationale, le Conseil des Ministres et Conseil Supérieur de la Magistrature ont été créés. Le Drapeau flotte. L'Hymne est chanté. La Constitution est appliquée. La Doctrine porte ses effets.

Méditerranéens convaincus, les Pieds Noirs du Monde veulent être, sans autre armes que le Verbe et l'Amour fraternel, des médiateurs et des vecteurs afin que le lac intérieur de la civilisation méditerranéenne ne devienne ni une poubelle, ni un cimetière mais reste un phare de l'humanité, lui qui en fut le berceau.

Ils adoptent la prophétie d'Isaïe que les Nations Unies ont gravée sur le marbre devant leur siège international : "Et ils devront forger leurs épées en socs et leurs lances en cisailles. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une nation, et ils n’apprendront plus la guerre".

Leur principal atout : leur jeunesse.

*Isaac Newton est un mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien anglais

FIN/INFOSPLUSGABON/UYT/GABON2022

© Copyright Infosplusgabon