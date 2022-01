ARISE IIP rejoint la Fédération Internationale des Fabricants de Textile

25 Janvier 2022

LIBREVILLE, 25 janvier (Infosplusgabon) - ARISE IIP, le développeur et opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, a rejoint la Fédération internationale des fabricants de textiles (ITMF) en tant que membre "Corporate".

Arise IIP identifie les lacunes industrielles dans les pays africains afin de libérer de la valeur et créer de nouvelles industries. L'objectif est d'industrialiser les secteurs clés en créant une transformation locale, en maximisant la production, l'efficacité et les coûts, ce qui génère à son tour une valeur ajoutée locale.

Arise IIP cherche à stimuler les exportations, à permettre la transformation locale des matières premières et à promouvoir le commerce en créant des zones économiques spéciales sur mesure au Gabon, au Bénin et au Togo. Au Bénin et au Togo, Arise IIP se concentre sur la création de chaînes de valeur pour l'industrie textile - de l'approvisionnement en matières premières à la transformation des ressources en passant par la fabrication, jusqu'à l'exportation de produits finis.

En devenant membre "Corporate" de l'ITMF, Arise IIP bénéficiera d'un réseau international unique, de l'expertise de l'ITMF et d'une plateforme globale pour la chaîne de valeur textile où les tendances mondiales sont discutées.

"En rejoignant l'ITMF, nous avons accès à tous les principaux acteurs de la chaîne de valeur mondiale du textile et de l'habillement. Le monde est de plus en plus intégré. Par conséquent, la coopération le long de la chaîne de valeur textile mondiale et la compréhension de sa complexité et de sa dynamique sont primordiales", a déclaré Rajaguru Raja, PDG de la division textile d'Arise IIP.

"En devenant membre de l'ITMF, Arise IIP enrichit notre organisation d'une expertise précieuse sur la chaîne de valeur du textile en Afrique de l'Ouest, une région qui va jouer un rôle croissant dans notre industrie dans les années à venir. De même, Arise IIP bénéficiera d'un réseau international unique, de l'expertise de l'ITMF et d'une plateforme internationale où les tendances internationales sont discutées", a déclaré Christian Schindler, directeur général de l'ITMF.



ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) est un développeur et un opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, engagé dans la transformation économique du continent. Nous identifions des opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers l’Afrique, nous concevons, finançons, construisons et exploitons les infrastructures nécessaires, en jouant un rôle de catalyseur tout en soutenant les pays dans leur transition vers une économie industrielle. Notre ambition est de libérer le potentiel industriel du continent tout en neutralisant nos émissions de carbone et notre impact sur le climat. ARISE IIP est actuellement présent au Bénin (GDIZ), au Togo (PIA) et au Gabon (GSEZ). La GSEZ a été classée meilleure zone économique spéciale du monde dans le secteur du bois (classement 2020 du FDI). (Source : www.ariseiip.com).

