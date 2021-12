Gabon : Olam Rubber Gabon s'investit dans l'éducation des jeunes

15 Décembre 2021

LIBREVILLE, 15 décembre (Infosplusgabon) - L'Etat gabonais et Olam Rubber Gabon ont, à travers un partenariat public-privé, inauguré deux écoles publiques dans les localités de Batouri et de Sossolo, le samedi 11 décembre. Etaient présents : le Directeur d’Académie Provincial du Woleu-Ntem, Mr Jean Pierre NGu Allogho et Mr Vijeth Shetty, Vice-Président d’Olam Rubber Gabon.

Selon le communiqué de presse parvenu à la rédaction d'Infosplusgabon, "pour les deux établissements, 16 classes et deux bureaux administratifs ont été construits".

Ces infrastructures ont été entièrement financées par Olam Rubber Gabon, offrant ainsi aux communautés environnantes des infrastructures d'enseignement indispensables.

L’Ecole Publique de Batouri a une capacité d’accueil de près de 400 élèves et celle de Sossolo de plus de 200 élèves.

« Nous sommes heureux de l'aboutissement de ces deux projets afin de soulager les apprenants des deux sites Olam-Batouri dans le departement du Ntem/Bitam et Olam Sossolo dans le departement du Haut-Ntem/Minvoul », a déclaré l’Inspecteur, Chef de la Circonscription Scolaire du Woleu-Ntem Nord/Bitam Mr Norbert ZEH EKOME.

S’exprimant sur le site de Batouri, Mr Vijeth Shetty, Vice-Président d’Olam Rubber Gabon a ajouté que « Cette école, tout comme cette plantation, a été créée avec un rêve, la transformation du Gabon. Ce projet se réalise un peu plus chaque jour avec la collaboration de tous les membres impliqués ».

La construction de ces écoles constitue une contribution importante à l’éducation et à la transformation du Gabon, ainsi qu’au bien-être des élèves, dont les temps de trajet jusqu’aux écoles sont désormais considérablement réduits.

L'initiative répond également à l’objectif de formation de la jeunesse gabonaise et du développement du secteur agricole souhaité par les plus hautes autorités gabonaises, avec l’accompagnement des dirigeants d’Olam Gabon.

