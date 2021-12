CR2 continue de promouvoir l’innovation et met en service des distributeurs de billets sans carte bancaire dans huit pays

09 Décembre 2021

Afrique-Technologie et santé/Covid-19

LIBREVILLE, 9 décembre (Infosplusgabon) - La crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 ne va pas à l'encontre de l’utilisation des services bancaires traditionnels en évitant de toucher des surfaces telles que les distributeurs automatiques de billets. C'est une préoccupation majeure pour les clients des banques à travers le monde, souligne-t-on.

CR2 (www.CR2.com) permet aux banques de répondre à cet enjeu majeur : simplement en scannant un QR code affiché sur le distributeur à l’aide de leur téléphone portable, les clients peuvent retirer de l’argent sans toucher le distributeur.

CR2, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de plateformes bancaires et de paiements numériques, annonce avoir fourni cette solution sans contact de retrait d'espèces aux distributeurs à l’une des banques les plus progressistes du continent africain, désireuse de protéger et de rassurer ses clients.

Désormais présente dans huit pays, cette solution permet aux clients de laisser leur carte bancaire dans leur portefeuille et de retirer de l’argent uniquement à l’aide de leur téléphone portable. Un retrait sûr, sécurisé, rapide et pratique. Aucune carte bancaire n’est requise et le risque de contracter le virus en touchant un clavier ou un écran public est éliminé.

Tout ce que les clients ont à faire, c’est ouvrir leur application bancaire mobile, puis :s’approcher du distributeur, scanner le code QR de l'écran du guichet automatique à l'aide de leur application bancaire mobile. Puis le client sélectionne le compte à débiter et saisit le montant à retirer.

Le distributeur effectue alors l’opération de retrait par QR code.

Cette solution gagnant-gagnant pour la banque et ses clients a été déployée à Maurice, aux Seychelles, en Ouganda, au Ghana, en Tanzanie, en Zambie, au Kenya et au Botswana.

La pandémie de Covid-19 a eu pour effet d’accélérer l’adoption de services bancaires numériques par des clients voulant effectuer leurs opérations bancaires en toute sécurité et éviter toute contamination virale.

Or, les distributeurs automatiques de billets restent un moyen important de se procurer des espèces. BankWorld ATM, banque cliente de CR2, a couplé le canal physique avec la propre application bancaire mobile de la banque pour offrir un accès sécurisé et sans carte bancaire aux espèces.

Mise à la disposition de tous les clients de BankWorld ATM, la solution s’intègre harmonieusement au système de gestion de cartes et à l’application mobile existante de la banque.

Pour Fintan Byrne, PDG de CR2, « la pandémie de Covid-19 est le genre d’événement qui ne survient qu’une fois par siècle mais qui exige des banques d’innover pour résoudre rapidement les problèmes et répondre d’urgence aux préoccupations de leurs clients et aux changements de comportements. Nous avons écouté nos clientset avons répondu rapidement à leurs besoins en leur proposant une solution au confluent de ce canal physique et de la banque numérique. »

« Nous travaillons actuellement avec des banques d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient pour mettre au point d’autres innovations qui seront au cœur des applications de prochaine génération – au fur et à mesure de l’évolution des besoins des clients et de l’arrivée de nouvelles solutions technologiques aux défis émergents », a ajouté Fintan Byrne.

Soulignons que CR2 fournit aux banques des solutions de paiement numériques et en libre-service pour développer leurs activités, optimiser leurs coûts de service client et offrir une expérience client optimale. Basé en Irlande, CR2 permet à plus d’une centaine de banques dans 60 pays de se connecter et d’interagir de manière fluide avec leurs clients sur les canaux bancaires les plus critiques. (Source CR2).

