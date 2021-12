Le Cameroun magnifie le rôle de la femme dans la lutte contre la cybercriminalité et la cyber délinquance

07 Décembre 2021

LIBREVILLE, 7 décembre (Infosplusgabon) - L’association des Femmes du Ministère Camerounais des Postes et Télécommunications (La Tutelle), avec l’appui technique de : « Cameroon Digital BoosT » et « Give Back to Mama » vient de former les « Ambassadrices de la cybersécurité dans la famille et la société ».

« Cameroon Digital BoosT » et « Give Back to Mama » sont des mouvements qui donnent la possibilité à la diaspora camerounaise d’apporter un plus au pays à travers le partage d’expérience avec la jeunesse et les femmes, en impliquant ces dernières dans la lutte contre la cybercriminalité dans la société en général, et au sein de la famille en particulier.

Au Cameroun, le Ministère des Postes et Télécommunications a engagé depuis plusieurs années et sur les recommandations du Chef de l’Etat Paul BIYA, une campagne nationale visant à promouvoir la culture à l’usage responsable des réseaux sociaux, sous le thème : « Tous mobilisés pour la cybersécurité au Cameroun ».

Cette campagne, a pour but de mobiliser toutes les couches sociales dans la lutte contre la cybercriminalité et la cyber délinquance au Cameroun.

A Yaoundé, la 1ère édition du forum de la femme du secteur des Postes, Télécommunications et Technologies de l’Information et de la Communication, s’est déroulée les jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021, dans la salle des conférences du bâtiment annexe du Ministère des Postes et Telecommunications (Minpostel).

L’expert invité, Samuel Erve Manding, Président-Fondateur chez Cameroon Digital BoosT et « Give Back to Mama », est un jeune Camerounais installé à Montréal (Canada) depuis plusieurs années. Il a entretenu les participantes sur « le rôle de la femme face au défi de la cybersécurité ».

Pour l’Expert : « l’objectif de cet atelier qui consistait à réveiller le Leadership Model des femmes pour une prise de conscience et un impact dans la société ; à ressortir les responsabilités de la femme et les répercussions de la Télévision dans la société d’aujourd’hui ; à montrer les conséquences de l’utilisation de l’internet par les enfants sans le contrôle parental ; à positionner la femme comme une actrice incontournable à la cybersécurité dans la société ; à développer des stratégies permanentes et gagnantes permettant un meilleur épanouissement de la femme ».

En substance de sa présentation, l'orateur estime que : « la femme ne doit point se comparer à l’homme mais reconnaitre sa valeur, se développer et s’équiper pour affronter les défis actuels.

Elle doit avoir un comportement digne sur les réseaux sociaux afin d’être au contrôle de la politique du Digital. Par conséquent elle n’a plus d’excuses car elle est le miroir de la société et de la famille ».

M. Mandeng a souligné que l’entreprenariat socio-économique est très important dans le développement de toute société, et obéit à trois choses: le questionnement, (tout le monde est entrepreneur, mais dans quel domaine ? il faut découvrir qui on est), la conviction (c’est l’information qui croise l’émotion et crée la conviction) et la perception des opportunités.

Il a ensuite énuméré les catégories d’entreprenariat : « L’entrepreneuriat social, entrepreneuriat économique et l’entrepreneuriat social ».

Parlant des caractéristiques d’un entrepreneur, M.Mandeng a conseillé aux participantes d’allumer le pouvoir de perception (éviter les préjugés, les stéréotypes. Etre sociable favorise les relations et conduit au développement de son business);

De développer sa mentalité entrepreneuriale (l’attitude détermine la personnalité);d’établir fondamentalement son système de croyance (en définissant son profil d’entrepreneur à travers des valeurs fortes et positives, sa source d’inspiration et l’utilité que l’on veut atteindre);d’aiguiser le sens « d’être significatif » dans la société (La façon de se servir, de s’assoir, et la façon de manger, définissent qui nous sommes. Le choix de la sobriété se définit sur les couleurs. Changer la démarche attire de nouvelles opportunités) ».

En guise de conclusion, l’expert a recommandé que pour se positionner dans la cybersécurité, il faut choisir un angle d’attaque et être une source d’inspiration.

Cameroon Digital BoosT (CDBoosT) est une tribune d’intermédiation en développement socioéconomique pour la mobilisation des initiatives et expertises de la Diaspora Camerounaise afin de booster l’industrie et l’économie numérique du Cameroun.

L’idéologie du Mouvement Give Back to Mama est de susciter aux membres de la diaspora un retour vers la terre natale transmettre ou de partager leur savoir-faire. L’initiative a été lancée officiellement le 16 juin 2021.

