La communauté internationale célèbre la Journée mondiale de lutte contre le Sida

LIBREVILLE, 1er décembre (Infosplusgabon) – La question sanitaire internationale est focalisée sur la pandémie de la COVID-19 et toutes les attentions sont portées sur les gestes barrières. Mais il est aussi important de rappeler l'existence du Virus de l’Immunodéficience Humaine et de mettre l'accent sur les différentes modes et outils de préventions et les traitements disponibles aujourd'hui pour les personnes séropositives.

Cette année, l’ONUSIDA met l’accent sur l’éradication urgente des inégalités qui alimentent l’épidémie de sida et d’autres pandémies dans le monde. La journeé est axée sur la thématique: Mettre fin aux inégalités. Mettre fin au sida. Mettre fin aux pandémies.

