Les ministres de la CEMAC soutiennent la Semaine africaine de l'énergie 2022

LIBREVILLE, 1er décembre (Infosplusgabon) - Les représentants ministériels des pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) de la Guinée Equatoriale, du Congo-Brazzaville, du Tchad et du Cameroun, ont annoncés lors du Forum de l'Energie et des affaires de la CEMAC organisé par PRO MEET UP AND LEARN et ML Consulting tenu les 29-30 novembre au Congo-Brazzaville, leur engagement à soutenir la Semaine africaine de l'énergie (AEW) 2022, qui se déroulera au Cap, en Afrique du Sud, du 31 octobre au 4 novembre.

Démontrant leur engagement envers le développement énergétique de l'Afrique, les ministres de la région ont également confirmé que les compagnies pétrolières nationales (NOC) de la région de la CEMAC participeront non seulement à AEW 2022, mais travailleront également à la signature des contrats et à la conclusion des accords lors de cet événement de premier plan énergétique d'Afrique.

La Semaine africaine de l'énergie met a disposition une plate-forme à travers laquelle les NOCs et les parties prenantes régionales peuvent s'engager dans des discussions interactives et faire progresser la coopération et les partenariats tout en faisant avancer le continent vers une nouvelle ère d'intégration et de collaboration dans le but de nouer des relations percutantes qui stimuleront la croissance énergétique du continent.

Les NOCs ont assumé un rôle plus proactif dans le développement énergétique de l'Afrique, démontrant qu'elles sont les principaux moteurs de l'expansion et du progrès. Avec de nombreux NOCs subissant des réformes structurelles et réalignant leurs objectifs vis a vis de l'industrie, les NOCs africains sont bien placés pour stimuler l'investissement et le développement. À cet égard, AEW 2022 offrira aux NOCs l'opportunité de créer des réseaux et de former des partenariats intra-africains.

« Reconnaître la collaboration et la coopération comme un moyen à travers laquelle nous pouvons avoir une discussion honnête sur l'amélioration du développement commercial des entreprises énergétiques de la région améliorera la facilité de faire des affaires pour les NOCs régionaux », a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie.

Abritant certains des plus grands projets de développement d'Afrique, la région CEMAC représente certaines une des régions les plus riches d'Afrique en matière de ressources naturelles. AEW 2022 fournira une plate-forme pour la collaboration transfrontalière, le renforcement de la coopération régionale et l'amélioration de l'environnement opérationnel pour les entreprises nationales et mondiales.

La Semaine africaine de l'énergie 2022, qui aura lieu du 31 octobre au 4 novembre, est la conférence, l'exposition et l'événement annuelle de réseautage de la Chambre Africaine de L’Energie. AEW 2022 réunira les acteurs africains de l'énergie avec des investisseurs et des partenaires internationaux pour stimuler la croissance et le développement de l'industrie et promouvoir l'Afrique en tant que destination des investissements énergétiques.

