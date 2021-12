Gabon : L’Agence Bloomfield maintient la note A+ pour BGFI Holding Corporation

01 Décembre 2021

LIBREVILLE, 1er décembre (Infosplusgabon) - L’Agence Bloomfield a maintenu la note A+ pour BGFI Holding Corporation et conserve ses perspectives de stabilité positive.

Au terme de sa mission d'évaluation, l’agence de notation Bloomfield Investment Corporation conclut dans son rapport que le Groupe BGFIBank présente sur le long terme, une qualité de crédit élevée : “Les facteurs de protection sont bons. Cependant, les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique." L'agence précise qu'à court terme, le Groupe présente "une certitude de remboursement en temps opportun élevée ainsi que des facteurs de liquidité forts et soutenus par de bons facteurs de protection."

Cette notation a été effectuée sur la base des performances du Groupe au titre de l’exercice 2020 ainsi que des perspectives d’activités au cours de l’exercice 2021. Elle s'appuie notamment sur les facteurs clés de performance suivants :

● Un renforcement continu du cadre de gouvernance et du dispositif de gestion des risques;

● Un bilan satisfaisant du plan d’entreprise « Excellence 2020 », traduisant globalement labonne capacité à atteindre les objectifs;

● Une position dominante maintenue dans la zone CEMAC malgré une légère contractionde ses parts de marché;

● Une bonne performance globale, malgré une contraction de son résultat net due à unestagnation des produits financiers;

● Une solidité financière qui se confirme, en dépit de la survenance de la crise sanitaire liéeau coronavirus.

Les principaux facteurs de fragilité identifiés par l'agence Bloomfield Investment Corporation sont les suivants :

● Une activité reposant sur les filiales de la zone CEMAC, mais dont la croissance économique est modérée;

● Une persistance des tensions sociopolitiques et sécuritaires dans les zones d’implantation des filiales.

« Cette notation financière répond aux exigences d’Excellence, de performance et de rentabilité du Groupe, inhérentes à notre métier qui guident depuis 50 ans le développement de notre Banque. Une ambition que nous continuons de porter avec le déploiement de notre nouveau Projet d’entreprise “Dynamique 2025” » s’est félicité le Président Directeur Général du Groupe BGFIBank, Henri-Claude OYIMA.

Le Groupe BGFIBank est un Groupe Financier International multi-métiers qui allie solidité financière, stratégie de croissance durable et maîtrise des risques, avec l’ambition d’être la banque de référence sur ses marchés en termes de qualité de service. Fidèle à ses valeurs de Travail, d'Intégrité, de Transparence, de Responsabilité et d'Esprit d'Équipe, le Groupe place la qualité de service au cœur de son métier.

Il accompagne ses clients particuliers, entreprises et institutionnels dans une relation durable, avec une gamme de produits et services élargie. Le Groupe BGFIBank enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de ses partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. Plus de 2300 collaborateurs présents dans douze pays accompagnent au quotidien une clientèle diversifiée au Bénin, au Cameroun, en Centrafrique, au Congo, en Côte d'Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal.

