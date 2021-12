Afrique : Le Groupe Ascoma se Renforce avec la Création d’un Quatrième Hub Régional

01 Décembre 2021

Afrique-Economie-Assurances/ ASCOMA

LIBREVILLE, 30 novembre (Infosplusgabon) - Le groupe Ascoma, société du Groupe Chedid Capital, se réorganise et annonce la création d’une quatrième nouvelle zone régionale : Zone Afrique Sahélienne Ouest et Guinée (ZASOG) dont Ascoma Sénégal sera le centre de gestion. Présent depuis 2005 à Dakar, Ascoma Sénégal apporte son expertise et ses conseils en solutions d’assurances et de réassurances sur l’ensemble du territoire sénégalais.

Ce Hub régional va désormais superviser les filiales Ascoma basées en Mauritanie, au Mali et en Guinée-Conakry, sous la Direction de Monsieur Fayez Samb, nommé également Directeur Général d’Ascoma Sénégal.

Avec plus de 28 années d’expérience dans le monde des assurances en Europe et en Afrique, Fayez Samb a débuté sa carrière en se spécialisant dans le marché des professionnels (PME/PMI) et risques d’entreprises-IARD.

Avant l’arrivée à son capital de la Holding Chedid Capital en février 2021 - Groupe d’investissement mondial dans le domaine de l’assurance, de la réassurance et des services financiers - le groupe Ascoma avait déjà en place 3 hubs régionaux basés en Côte d’Ivoire, au Cameroun et au Gabon.

Chaque zone est un centre d’excellence supervisant 4 à 5 filiales. Cette organisation permet d’avoir un niveau de service efficient et homogène, chaque Hub apportant son support technique et son expertise pour accompagner et renforcer les équipes locales.

Avec cette nouvelle organisation interne, le groupe démontre sa volonté d’apporter toujours à ses clients et partenaires, les meilleurs services, en tant que 1er courtier d’assurance indépendant en Afrique subsaharienne, présent sur le continent depuis 70 ans, et montre la détermination du groupe Ascoma de se développer sur tous les marchés du continent.

« La création de cette nouvelle zone est stratégique pour le groupe. En effet, le Sénégal, avec sa position géographique sur le continent, sa population croissante, une économie en développement, il fallait que nous transformions la filiale Ascoma Sénégal en un Hub, et nous allons y apporter toute notre force et notre savoir-faire pour réussir. De plus, la nomination de Fayez Samb, grand professionnel du monde des assurances, est un premier atout pour contribuer à cette réussite » a déclaré Farid Chedid, Président Directeur Général du Groupe Ascoma, le jour de l’annonce de la création de la Zone Afrique Sahélienne Ouest et Guinée, au Sénégal.

FIN/INFOSPLUSGABON/POT/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon