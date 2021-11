RD Congo : La BAD accorde 99 Millions de Dollars pour l’aménagement de la route Bukavu-Goma

26 Novembre 2021

LIBREVILLE, 26 novembre (Infosplusgabon) - Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, vendredi à Abidjan, l’octroi de 99,39 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo (RDC) pour la réalisation de la phase I, entre Bukavu et Nyamukubi, du Projet d’aménagement de la route Bukavu-Goma.

L’appui financier se compose d’un don de 52,07 millions de dollars du Fonds africain de développement (FAD), le guichet de financement concessionnel du Groupe de la Banque, et d’un prêt de 47,32 millions de dollars, issu de la Facilité d’appui à la transition.

Le projet a un double objectif de désenclavement des provinces du Nord et du Sud–Kivu et de réduction de la pauvreté dans ces provinces. Il vise notamment à améliorer le niveau de services de la chaîne logistique de transport sur l’axe routier entre Bukavu et Goma ainsi que les conditions de vie des populations de la zone d’intervention du projet.

Les travaux à réaliser comprennent l’aménagement de la section Bukavu-Nyamukubi sur l’axe routier Bukavu-Goma et de quelques voiries structurantes et bretelles de la route nationale n°2 (RN2) dans la ville de Bukavu pour un total de 117 kilomètres, ainsi que la réhabilitation des infrastructures connexes dans la province du Sud-Kivu. Cette province est fortement enclavée en raison de l’état de dégradation de son réseau routier.

Le secteur primaire, qui comprend l’agriculture, l’élevage et les mines, constitue les principales activités de cette province. L’agriculture demeure la branche dominante tandis que l’activité extractive représente 12,4%. Les infrastructures rurales connectées à la RN2 favoriseront le développement local et faciliteront les échanges commerciaux et le déplacement des personnes et des biens dans des conditions acceptables.

Le projet devrait bénéficier, de façon directe ou indirecte, à quelque 40% des ménages ruraux de la province du Sud–Kivu, soit 400 000 familles au total. En bénéficieront également les promoteurs des services d’appui à la production (artisans, associations de services, transporteurs, collecteurs, etc.), les cadres techniques des ministères dans le territoire ainsi que les organisations non gouvernementales actives dans la zone d’intervention du projet. Ainsi, en plus de l’importante population féminine et des jeunes de moins de 20 ans, les collectivités locales et les opérateurs économiques tireront aussi profit de la construction des infrastructures de base et de la relance des activités économiques.

La zone d’intervention du projet inclut également la route d’accès au Centre de recherche agronomique ultramoderne appelé « Campus de recherche de l’IITA Président Olusegun Obasanjo ». L’objectif de contribuer à la lutte contre la faim et la malnutrition passe par l’accès de la population à une alimentation saine basée sur la biodiversité, notamment les aliments frais. Ce centre permettra d’assurer l’autonomie alimentaire aux populations de la région, voire au-delà, en tant que plus grand centre international de recherche agricole en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs.

Le 30 septembre 2021, le portefeuille actif de la Banque africaine de développement en République démocratique du Congo comptait 32 opérations pour un montant total de 1,57 milliard de dollars.

Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux. Pour plus d’informations: www.afdb.org

FIN/INFOSPLUSGABON/UUY/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon