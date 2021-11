Les Journées portes ouvertes de la Gabon Special Economic Zone ont pris fin

25 Novembre 2021

LIBREVILLE, 24 novembre (Infosplusgabon) - Organisées du 15 au 21 novembre à la Gabon Special Economic Zone (GSEZ) de Nkok, les journées Portes Ouvertes se sont achevées avec succès. Celles-ci avaient pour objectif de faire découvrir les contours de cette zone industrielle et sa capacité de traiter le bois, notamment.

Au total ce sont 32 Exposants qui ont pris part à cette exprosition : le guichet unique, Origen, Greenply, Tracer, CDG, Jiaming Plastics, WoodPro, Windson Resins & Chemicals, HEXEL, la santé pharmaceutique, le centre de formation (CIMFEP), les Aciéries du Gabon, Chaudronnerie du Gabon, Ortix group, Gabon Wood Industirie, Huaxing, Ascoma, Sunu assurance, Bicig, BGFIBank, Uba, O-nyanga, STR Africa, Moov Gabon, Starply, Ogooue service, L7h Life ressources, Metalico, Gim Gabon, Gabon original furniture, Satguru, Centre National de Transfusion Sanguine.

Mais également 10 Ministères avaient été représentés par Mme Carmen NDAOT (Ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats publics-privés, chargé de l’Amélioration de l’environnement des affaires), M. Lee White (Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, Chargé du Plan Climat, et du Plan d’Affectation des Terres), M. Léon Armel BOUNDA BALONZI (Ministre des Travaux publics, de l’Équipement et des Infrastructures).

On comptait également des représentants des ministères suivants : Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et de l’Alimentation, Ministère des Affaires étrangères, Ministère des Transports, Ministère de la Justice, Ministère de la Décentralisation, Ministère du Budget et des Comptes publics, Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme.

Plus de 1200 Visiteurs ont effecctué le déplecement de Nkok.

- 5 Ecoles et Associations : ISI (institut supérieur d’ingénierie), Complexe scolaire Essassa, Institut

de gestion, Cours Ambourouet, Association pour les enfants souffrant de la trisomie 21.

- Sans oublier les nombreux invités de marque et influenceurs comme le chanteur Frank

Baponga, le présentateur de l’émission d’Urban Fm Dafresh, la décoratrice Laeticia Tessier,

AGATOUR, le styliste Christian, Regis Massimba président du conseil d’administration de l’IGIS (Institut gabonais de l’image et du son), Regis Divassa, Van Mabadi, Johnny B good, Renee Ruth, Carl Rogers, Arnold Djoud.

Cette 1ère édition des Journées portes ouvertes fut un véritable succès et a permis de faire découvrir aux visiteurs la zone économique de Nkok, ses différentes activités et les produits Made In Gabon dans des secteurs aussi variés que la transformation du bois, contreplaqué, meubles, produits pharmaceutiques, métallurgie, ciment, recyclage du plastique, charbon de bois, eau… etc.

Rappelons que Gabon Special Economic Zone (GSEZ) est un Partenariat Public-Privé entre la République Gabonaise et ARISE IIP. La Zone Economique Spéciale de Nkok est une zone industrielle dynamique qui s’étend sur 1 126 ha avec 85 entreprises de 19 pays, opérant dans 22 secteurs industriels différents.

GSEZ se présente comme une référence dans l’industrialisation gabonaise notamment dans celle du bois, faisant passer le Gabon d’un exportateur de grumes en premier exportateur Africain et second mondial de feuilles de placage.

✓ GSEZ a été élue meilleure Zone Economique dans le domaine de la production du bois en

2020 dans le classement FDI Intelligence du Financial Times.

✓ GSEZ a été certifiée 1ère zone industrielle neutre en carbone en Afrique.

Chiffres clés GSEZ :

- 820,000 m3 de bois transformés en 2020

- $1,7 milliards d'investissements directs étrangers générés

- 6000 emplois directs créés

Chiffres clés de janvier à septembre 2021 :

- 680,966 m3 de bois transformés,

- 327,091 m3 de produits issus du bois d’une valeur d'environ 119 milliards de FCFA, exportés vers

26 pays,

- 9,935 conteneurs de 20 pieds exportés,

- 7,280,460,566 FCFA de taxes payées au gouvernement.

