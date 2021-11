Afrique : L'industrie du pétrole et du gaz naturel soutient le CEMAC Business Energy Forum au Congo

24 Novembre 2021

LIBREVILLE, 24 novembre (Infosplusgabon) - L'industrie du pétrole et du gaz naturel est fière de soutenir le prochain Business Energy Forum de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), qui aura lieu les 29 et 30 novembre 2021 au Congo - Brazzaville, organisé par M &L Consulting. En tant que plateforme de rencontre dédiée à la sous-région de la CEMAC, et avec pour objectif principal d'accueillir des discussions interactives entre les parties prenantes régionales, la conférence sera essentielle pour la croissance et l'amélioration du secteur énergétique régional.

La région CEMAC - qui comprend six États dont le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo et la Guinée équatoriale - représente l'une des régions les plus riches d'Afrique en matière de ressources naturelles. Abritant certains des plus grands projets de développement de l'Afrique, la région fournit un effort accéléré pour développer ses ressources d'une manière durable et mutuellement bénéfique et le Forum servira à renforcer cette tendance.

La région CEMAC est à la pointe du progrès énergétique africain, notamment dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL). Le potentiel GNL de la région est immense, avec des réserves de gaz naturel estimées à 10 trillions de pieds cubes (tcf) au Congo, 1,5 tcf en Guinée équatoriale et 4,7 tcf au Cameroun. Une grande partie du potentiel des États régionaux reste largement inexploitée, notamment dans des pays comme le Cameroun. Nous avons déjà vu des pays accélérer le développement du GNL avec le projet Gas Mega Hub de la Guinée équatoriale - conçu pour exploiter les ressources gazières offshore inexploitées et celles de la région -, le premier projet de GNL flottant d'Afrique au Cameroun et le plan directeur pour le gaz du Congo, qui vise à maximiser les ressources grâce au développement du GNL. Des opérations telles que Yoyo Yolanda doivent aller de l'avant avec Chevron, les projets Etinde au Cameroun doivent être accélérés avec le consortium New Age et Lukoil. De nombreuses sociétés énergétiques ont choisi la CEMAC pour investir, notamment ExxonMobil, EGLNG, Marathon Oil, Chevron, Total, Eni, BW Offshore, Atlas Petroleum, Kosmos Energy, Noble Energy, Glencore, Perenco, Gunvor et Trident Energy.

En outre, la région CEMAC reste engagée dans l'exploitation du pétrole, reconnaissant la valeur de cette ressource pour stimuler la croissance socio-économique et réduire la pauvreté énergétique. Dans la région, trois États sont membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et le Congo est le siège de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Alors que la région poursuit l'expansion du secteur pétrolier, les flux de capitaux devront être accrus et la coopération régionale renforcée. C'est ainsi que le rôle du CEMAC Business Energy Forum est mis en lumière.

"Avec les investissements et le soutien adéquats, la région CEMAC peut se positionner comme un marché pétrolier et gazier compétitif au niveau mondial. D'importantes réserves attendent d'être exploitées, et en renforçant l'environnement commercial dans toute la région, le potentiel de la région peut être réalisé. Outre le potentiel en ressources naturelles, la région peut se targuer de compter certaines des meilleures entreprises énergétiques d'Afrique. Les compagnies pétrolières nationales (CPN) telles que la SNPC, la SNH, la SHT, GEPetrol et la Gabon Oil Company - avec la seule femme à la tête du continent - sont devenues les principaux moteurs de la croissance énergétique de la région. En promouvant le potentiel de la région, le rôle des entreprises nationales et la valeur des ressources de la CEMAC pour l'Afrique et le monde, le Forum contribuera à stimuler la croissance", a déclaré Leoncio Amada Nze, président de la région CEMAC du African Energy Chamber (AEC).

Par ailleurs, l'importance de la conférence réside dans le potentiel de collaboration transfrontalière des projets, en raison des ressources importantes situées sur les frontières maritimes entre les nations. En renforçant la coopération régionale et en améliorant l'environnement opérationnel des entreprises nationales et internationales, la région CEMAC peut stimuler la croissance du secteur de l'énergie. Les dirigeants régionaux, tels que S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des mines et des hydrocarbures de la Guinée équatoriale, continuent d'insister sur la collaboration régionale, notamment en ce qui concerne le commerce et les initiatives transfrontalières. Des conférences comme celle-ci ne serviront qu'à renforcer ces opportunités et la Chambre de l'énergie soutiendra pleinement ces initiatives, voire les financera.

Les dirigeants régionaux ont déjà fait des efforts manifestes pour faire progresser le dialogue sur une base régionale. Le ministre congolais des hydrocarbures, S.E. Bruno Richard-Jean Itoua, par exemple, a été responsable de l'élaboration du Dialogue vert africain, qui vise à promouvoir les discussions sur l'énergie verte en Afrique. Lancée lors de la Semaine africaine de l'énergie 2021 au Cap, cette initiative marque une étape importante dans le cheminement vers un avenir énergétique vert. Nous organiserons un sommet africain sur l'énergie verte au Cap pendant la semaine africaine de l'énergie en 2022.

Cependant, malgré les progrès réalisés, la région continue de faire face à des défis importants qui non seulement entravent le développement mais découragent également les investissements internationaux. La paperasserie et la bureaucratie, associées à une facilité de faire des affaires relativement faibles dans la région, constituent des obstacles majeurs au progrès. Plus particulièrement, la réglementation des devises étrangères adoptée par les États de la région représente un obstacle important à la croissance du secteur de l'énergie. La réglementation donne mandat à la Banque centrale de restreindre les paiements en devises, ce qui non seulement représente un danger pour les transactions transfrontalières, mais décourage directement les investisseurs en raison de la difficulté et de la lenteur des processus d'approbation. La réglementation CEMAC Forex est mauvaise et la BEAC doit l'arrêter. Elle nuit au secteur de l'énergie, tue des emplois, fait fuir les investissements vers d'autres régions et rend notre secteur de l'énergie moins compétitif.

Si la région CEMAC veut atteindre ses objectifs dans le secteur de l'énergie, développer des projets à grande échelle et réduire la pauvreté énergétique, des niveaux d'investissement importants sont nécessaires. Ainsi, la pertinence du Forum d'affaires de l'énergie de la CEMAC ne peut être surestimée. La conférence réunit les parties prenantes de la région pendant deux jours de dialogue, favorisant les échanges et les discussions afin de relever directement les défis du développement des entreprises.

"L'AEC est fière de soutenir le CEMAC Business Energy Forum, reconnaissant le Forum comme une plate-forme où nous pouvons avoir une discussion honnête sur la façon d'améliorer l'environnement commercial et opérationnel pour les entreprises énergétiques dans la région. Ne vous méprenez pas, je serai personnellement à Brazzaville et je plaiderai en faveur du pétrole et du gaz. Si des mesures significatives ne sont pas prises pour améliorer la facilité de faire des affaires, la région CEMAC continuera à connaître une réduction des investissements et une lenteur des progrès. Par conséquent, l'AEC exhorte les parties prenantes à s'attaquer directement aux obstacles à l'entrée et aux défis opérationnels dans la région, en mettant en place une réglementation axée sur le marché qui vise à stimuler le progrès et non à l'entraver. La réglementation du Forex de la BEAC est un désastre. Ils ont tout gâché. Lors du CEMAC Business Energy Forum en novembre, nous allons promouvoir le rôle des entreprises régionales, les investissements internationaux et une réglementation progressive", a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de l'AEC.

