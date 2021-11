Afrique : Le Panel Malabo Montpellier organise son 9ème Forum

24 Novembre 2021

LIBREVILLE, 24 novembre (Infosplusgabon) - Le Panel Malabo Montpellier d’AKADEMIYA2063 organise ce mercredi la 9ème édition du Forum Malabo Montpellier. Cette année, le forum entend engager le dialogue avec les parties prenantes sur les thèmes de l’innovation politique pour la transformation des systèmes alimentaires, du renforcement de la résilience et de l’adaptation au changement climatique, sur toile de fond de la COVID-19, de la COP26 et de l’agenda post-UNFSS.

Cette concertation politique virtuelle de haut niveau sera également l’occasion de dévoiler le nouvel ouvrage intitulé Recipes for success: policy innovations to transform Africa’s food systems and build resilience, une monographie qui recense les innovations politiques et institutionnelles dans sept domaines thématiques abordés dans les rapports publiés par le Panel entre 2017 et 2020.

Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063 et Coprésident du Panel Malabo Montpellier a déclaré sur cette rencontre : « Même si l’Afrique a réalisé des progrès considérables en direction de la Déclaration de Malabo et des Objectifs de Développement Durable (ODD), le continent n'est pas prêt d'atteindre la faim « zéro » (ODD 2) d’ici 2030 ». Il poursuit : « La pandémie de la COVID-19 a révélé au grand jour la fragilité des systèmes alimentaires africains et mis en évidence la nécessité de redoubler d’efforts pour soutenir le rythme de la reprise économique. La nouvelle monographie fournit un guide pratique, fondé sur des données empiriques, pour soutenir les efforts des pays africains en vue d’accélérer les progrès vers l’élimination de la faim et la transformation de leurs systèmes alimentaires. »

« Conscient de l’influence de la pandémie de la COVID-19 et de ses profondes ramifications dans l’agriculture et l’économie, le Panel Malabo Montpellier apporte, à travers ce rapport, une contribution tangible aux efforts mondiaux visant à mieux reconstruire et à tirer les leçons de l’expérience pour une meilleure préparation », a déclaré le Professeur Joachim von Braun, Coprésident du Panel Malabo Montpellier et membre du Centre de recherche sur le développement de l’Université de Bonn en Allemagne. Il ajoute que « les éléments rassemblés dans ce rapport fournissent des indications essentielles pour parvenir à une transformation des systèmes alimentaires en Afrique durable, résiliente, équitable et conforme aux finalités et aux ambitions climatiques mondiales ».

Cette rencontre vient également confirmer la nomination des Coprésidents du Forum Malabo Montpellier, S.E. Hailemariam Dessalegn, ancien Premier Ministre de l’Ethiopie, et S.E. Assia Bensalah Alaoui, Ambassadrice itinérante de Sa Majesté Mohamed VI Roi du Maroc.

S.E. Hailemariam Dessalegn a déclaré : « Comme nous pouvons tous en convenir, 2021 a été l’une des années les plus difficiles de l’histoire de l’humanité. Néanmoins, elle offre également l’opportunité de renouveler les anciennes approches de la transformation de nos systèmes alimentaires. » Selon lui, « la pandémie de la COVID-19 a révélé la faiblesse de l’approche habituelle que nous appliquons dans la production, la transformation, le commerce et la consommation de nos aliments. Une approche fragmentée, cloisonnée et isolée ne peut pas fonctionner ; elle doit être interconnectée, holistique et globale. Nous devons utiliser une approche systémique pour relever le défi, ce qui implique de mettre l’innovation politique au service de la transformation des systèmes alimentaires sur notre continent. »

S.E. Assia Bensalah Alaoui considère que « le Forum Malabo Montpellier s’efforce d’être un pont efficace entre l’expertise scientifique de pointe fournie par le Panel Malabo Montpellier dans des domaines clés – l’agriculture, l’écologie, la nutrition, la sécurité alimentaire – et les décideurs et responsables de l’agenda politique ». Elle ajoute : « Grâce à la plateforme, aux réunions et aux divers moyens de communication, le Forum touche un public plus large et fournit des orientations ainsi que des recommandations aux décideurs qui souhaitent reproduire, adapter, voire étendre les réussites en matière d’innovation accomplies par les pays les plus performants. »

La réunion comptera plus de 22 intervenants de haut niveau (https://bit.ly/3DMV9tA), qui échangeront leurs points de vue au cours de sept causeries et d’une table ronde politique de haut niveau.

Le Panel Malabo Montpellier réunit 16 éminents experts spécialisés en agriculture, en ingénierie, en écologie, en nutrition et en sécurité alimentaire. Son objectif est d’orienter les choix politiques des gouvernements africains afin d’accélérer les progrès vers la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition.

Pour ce faire, le Panel identifie les domaines dans lesquels des progrès et des changements positifs ont été réalisés sur le continent et évalue les expériences singulières des pays les plus performants. Il identifie les innovations institutionnelles et les interventions en matière de politiques et de programmes qui peuvent être reproduites et étendues vers d’autres pays.

Le Forum associé au Panel Malabo Montpellier offre une plateforme pour la promotion de l’innovation politique. Il utilise les données produites par le Panel pour faciliter le dialogue entre les décideurs de haut niveau sur des questions liées à l’agriculture, à la nutrition et à la sécurité alimentaire en Afrique.

Les activités du Panel Malabo Montpellier sont menées conjointement par AKADEMIYA2063, l’Université de Bonn et l’Imperial College de Londres.

