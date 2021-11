Afrique : ARISE IIP et FibreTrace® de concert pour créer la première chaîne d’approvisionnement de coton entièrement traçable (Communiqué)

23 Novembre 2021

LIBREVILLE, 23 novembre (Infosplusgabon) - ARISE IIP, développeur et opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, et FibreTrace®, le leader mondial de la technologie des fibres traçables, ont annoncé aujourd’hui un nouveau programme pilote permettant la traçabilité de toute la chaîne de production, des fibres jusqu’aux vêtements, dans les usines de filature qu’installera ARISE IIP dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) en République du Bénin.

Le partenariat entre FibreTrace® et ARISE IIP, véritable révolution pour le secteur textile africain en plein essor, permettra aux premières usines verticalement intégrées de la République du Bénin de tracer, de vérifier et d’auditer le cycle de vie des vêtements qui sortiront de leurs lignes de production, de la filature au magasin. Il permettra aussi de partager avec le consommateur final l’ensemble du parcours du coton du Bénin.

Le partenariat entre ARISE IIP et FibreTrace® positionnera le Bénin à l'avant-garde de l’innovation et de la technologie dans le secteur textile en améliorant la visibilité et la résilience, et en garantissant la compétitivité économique. Il permettra la création d'une chaîne de valeur florissante pour l’agriculture africaine.

D'ici 2023, le Bénin devrait disposer d'une capacité installée de traitement de 98 000 tonnes de fibres de coton entièrement traçables.

Le partenariat débutera à l’automne 2022, lorsque les unités de filature, de production de tissus et de confection de vêtements seront mises en service.

En raison du succès de FibreTrace® dans d’autres régions cotonnières, il est prévu que cette technologie soit adoptée à grande échelle sur tous les sites et dans toutes les unités de production de textile au Bénin et dans la sous-région. Elle permettra de garantir la transparence et le contrôle de la chaîne d’approvisionnement pour les marques et les fournisseurs qui travaillent avec le continent africain et soutiennent le développement des meilleures pratiques agricoles.

Pour garantir la traçabilité du coton, FibreTrace® incruste des pigments luminescents sur la fibre dès la filature. Les pigments, indestructibles tout au long du cycle de transformation du textile, peuvent être lus et suivis à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement, et chaque audit est enregistré sur la blockchain, rendant les informations sécurisées, accessibles et irréfutables.

Les événements de la COP26 et la pression croissante exercée par les gouvernements, les organes législatifs et les consommateurs pour que les marques et les distributeurs s’engagent en faveur du climat et assument pleinement la responsabilité de leurs progrès en matière de développement durable ont clairement montré que la transparence et la traçabilité sont essentielles pour mener le dialogue et apporter des changements significatifs à l’industrie textile mondiale.

Gagan Gupta, Fondateur et PDG d’ARISE IIP

« ARISE IIP sera désormais en mesure de garantir la durabilité du coton de haute qualité transformé sur ses plateformes industrielles à travers l’Afrique grâce à la technologie déployée par FibreTrace®. Sur l'ensemble de ses parcs industriels, ARISE IIP ambitionne de montrer la voie de la transformation durable des ressources locales, où chaque étape de la production est transparente au bénéfice des agriculteurs locaux et du consommateur final. »

Shannon Mercer, PDG de FibreTrace

« Nous sommes vraiment enthousiasmés par ce partenariat, car il s'agit de la première étape pour rendre le coton cultivé en Afrique plus visible pour l’industrie textile mondiale, et offre à ces agriculteurs qui consacrent leurs terres et leurs moyens de subsistance à la culture de cette fibre, la possibilité de jouer un rôle plus important. Nous attendons avec impatience le jour où les données sur l'impact primaire des agriculteurs africains seront combinées à la traçabilité pour mettre en évidence la contribution de l'Afrique à un avenir meilleur pour l'industrie textile. »

À propos de ARISE IIP

ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) est un développeur et un opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, engagé dans la transformation économique du continent. Nous identifions des opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers l’Afrique, nous concevons, finançons, construisons et exploitons les infrastructures nécessaires, en jouant un rôle de catalyseur tout en soutenant les pays dans leur transition vers une économie industrielle. Notre ambition est de libérer le potentiel industriel du continent tout en neutralisant nos émissions de carbone et notre impact sur le climat. ARISE IIP est actuellement présent au Bénin (GDIZ), au Togo (PIA) et au Gabon (GSEZ). La GSEZ a été classée meilleure zone économique spéciale du monde dans le secteur du bois (classement 2020 du FDI).

La mission de FIBRETRACE® est de garantir que chaque acteur de la chaîne d’approvisionnement textile a la capacité d’assumer la responsabilité directe de réduire l’impact de l’industrie mondiale sur l’environnement. Ce faisant, FIBRETRACE® vise à permettre au consommateur de choisir une chaîne d’approvisionnement transparente et durable, facile à contrôler, pour faire ses achats. FIBRETRACE® propose un véritable contrôle de la chaîne d’approvisionnement, une vérification en temps réel d’un produit tout au long de sa transformation, des données d’impact primaires sur les émissions au sein de l’exploitation agricole et une vérification de la teneur et de la quantité de fibres.

