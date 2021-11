Burundi : La BAD accorde 29 millions de dollars US pour le financement d’un projet national d’accès à l’énergie

19 Novembre 2021

LIBREVILLE, 19 novembre (Infosplusgabon) - Le Groupe de la Banque africaine de développement (AfDB.org) et le gouvernement du Burundi ont conclu, le 16 novembre, à Bujumbura, un accord sous forme de don d’un montant de 29 millions de dollars américains pour le financement de la phase 1 du Projet d’accès à l’énergie qui entre dans le cadre du programme sur le développement des infrastructures du pays.

L’accord a été scellé à l’occasion d’une rencontre officielle entre la directrice générale du Groupe de la Banque africaine de développement pour l’Afrique de l’Est, Mme Nnenna Nwabufo, et le ministre burundais des Finances, du Budget et de la Planification économique, M. Domitien Ndihokubwayo.

Accompagnée de M. Daniel NDoye, responsable-pays de la Banque au Burundi, et de M. Marcellin Ndong-Ntah, économiste en chef chargé de l’Afrique de l’Est, Mme Nnenna Nwabufo était en déplacement au Burundi pour réaffirmer notamment l’engagement de la Banque en faveur du Plan national de développement 2018-2027 élaboré par le gouvernement burundais.

La phase I du Projet d’accès à l’énergie bénéficiera non seulement à la population mais aussi au développement du secteur privé, s’est félicité Domitien Ndihokubwayo, saluant le don de la Banque. Le ministre a souligné que la coopération entre la Banque africaine de développement et le gouvernement du Burundi allait bon train et qu’elle se poursuivrait à ce rythme.

« La Banque africaine de développement est une fois de plus heureuse d’enrichir la liste des accords signés avec le Burundi, a déclaré Mme Nnenna Nwabufo. Notre appui ne se limitera pas au secteur de l’énergie. Il prendra aussi en compte l’agriculture et la création d’emplois pour les jeunes dans les années à venir. » (Source BAD).

