La BDEAC et la SAG ont paraphé un accord de prêt de 65 milliards de F CFA

18 Novembre 2021

LIBREVILLE, 18 novembre (Infosplusgabon) - La Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) et la Société autoroutière du Gabon (SAG) ont signé récemment, un accord de prêt de 65 milliards de francs CFA pour le financement du projet de construction du projet routier, la Transgabonaise, rapporte un communiqué parvenu à notre rédaction.

La signature de cet accord de prêt a été actée par le président de la Banque de la BDEAC, Fortunato-Ofa Mbo Nchama et le directeur général de la Société autoroutière du Gabon (SAG), Selim Bejaoui.

De sources officielle, ce nouveau financement s’ajoute aux 40 milliards de francs CFA, précédemment octroyés par la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Gabon (BICIG) à la Société autoroutière du Gabon.

Toujours selon le communiqué, cet accord de prêt traduit l’engagement de la (BDEAC) à accompagner le développement en matière d’infrastructures.

Pour le président de la BDEAC, Fortunato-Ofa Mbo Nchama, «le partenariat entre la BDEAC et le Groupe Arise existe depuis plusieurs années. Notre apport en faveur du Groupe s’élève déjà à quelques 80 milliards de francs CFA. Avec le présent prêt, nous atteindrons un montant total de 145 milliards de francs CFA. A la lumière de ceci, nous pouvons dire clairement que le Groupe Arise est le partenaire privé par excellence de la BDEAC», a-t-il commenté.

M. Fortunato-Ofa Mbo Nchama a souligné que, «si notre soutien à votre Groupe a été aussi constant et intense, c’est parce que vous avez mérité notre confiance. C’est aussi parce que les projets que vous nous soumettez ont pour objet de participer au développement économique du Gabon. En participant à son financement, la BDEAC assume pleinement son rôle de partenaire de référence pour l’intégration sous-régionale».

En retour, Selim Bejaoui, a déclaré que « la Société autoroutière du Gabon agit depuis 2020, aux côtés de l’Etat Gabonais dans le cadre d’un partenariat public-privé, aux fins de développer le projet stratégique et porteur d’espoirs qu’est la route économique dite Transgabonaise. Un projet qui relie Libreville à Franceville et s’inscrit dans les ambitions du Plan d’accélération de la transformation (PAT), initié par les plus hautes autorités de l’Etat.».

Pour répondre à ces objectifs, la SAG a su compter sur un premier partenaire financier gabonais qui est la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon, (BICIG), qui a marqué son intérêt par un prêt signé en 2020. En sus de l’appui financier permanent des actionnaires de la SAG, que sont Arise et Meridiam, il s’agissait dès lors de trouver un nouvel acteur pour compléter les ressources déjà mobilisées, a rappelé Selim Bejaoui.

Malgré les nombreux obstacles causés par la pandémie liée à la Covid-19, la phase concrète du partenariat a pris une tournure décisive avec le démarrage des travaux de réaménagement entre Nkok au Pk 24 et Nsilé au Pk 105.

Longue de 828 km, la Transgabonaise reliera Libreville à Franceville, dans le sud-Est du pays. Cet axe routier fait partie du Plan directeur consensuel de transports en Afrique centrale.

