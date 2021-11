Ecobank annonce les finalistes 2021 de Ecobank Fintech Challenge

11 Novembre 2021

LIBREVILLE, 11 novembre (Infosplusgabon) - Le Groupe Ecobank a annoncé ce jeudi, les finalistes du Ecobank Fintech Challenge 2021 à l’occasion d’une conférence de presse virtuelle. Le Fintech Challenge s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Groupe Ecobank à promouvoir la numérisation en donnant aux jeunes entreprises africaines innovantes l'opportunité de promouvoir leurs solutions Fintech.

Les start-ups peuvent potentiellement s'associer à Ecobank pour développer leurs solutions sur les 33 marchés africains opérationnels d'Ecobank ainsi que sur ses opérations internationales en France.

La conférence de presse virtuelle sera modérée par le journaliste de la BBC, Henry Bonsu, avec des intervenants invités, notamment des représentants de la CEDEAO et d'autres partenaires importants. La cérémonie d'annonce sera interactive, et les participants auront l'occasion d'engager des discussions ouvertes avec les orateurs invités et les 5 finalistes du Fintech Challenge.

La cérémonie sera également diffusée en direct sur les réseaux de médias sociaux d'Ecobank : YouTube and Facebook.

Groupe bancaire panafricain indépendant, le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service d’environ 29 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays africains.

Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Éthiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Émirats Arabes Unis.

Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations de trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers, à savoir le Nigerian Stock Exchange à Lagos, le Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan. (Source Ecobank).

