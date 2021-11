La Fondation Merck lance un Appel à Candidatures pour des Bourses d'études pour les Médecins

04 Novembre 2021

LIBREVILLE, 4 novembre (Infosplusgabon) - La Fondation Merck (Merck-Foundation.com), la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, a annoncé l'appel à candidatures pour des bourses de formation médicale pour les prestataires de soins de santé dans des spécialités critiques et mal desservies pour les diplômés en médecine d'Afrique et de pays en voie de développement.

Sénatrice, Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation, a expliqué : « Nous sommes fermement convaincus que le renforcement des capacités des professionnels de la santé et la formation des prestataires de soins de santé est la bonne stratégie pour transformer les soins aux patients dans le secteur public en Afrique et dans les pays en voie de développement. Je suis heureuse d'annoncer l'appel à candidatures pour des bourses d'études pour les jeunes médecins locaux dans de nombreuses spécialités médicales critiques et mal desservies. Notre objectif est de donner accès à des solutions de soins de santé de qualité et équitables en renforçant les capacités professionnelles. Je suis plus que fier que 1200 médecins de 44 pays aient déjà bénéficié de bourses de la Fondation Merck dans divers domaines critiques et mal desservis tels que l'oncologie, le diabète, la médecine cardiovasculaire préventive, l'endocrinologie, la médecine sexuelle et reproductive, la médecine aiguë, la médecine respiratoire, l'embryologie et la fertilité , Rhumatologie, Gastro-entérologie, Dermatologie, Psychiatrie, Médecine d'urgence et de réanimation, Soins intensifs, Médecine d'urgence pédiatrique, Médecine néonatale, Pratique chirurgicale avancée, Prise en Charge de la douleur, Urologie, Chirurgie générale, Microbiologie clinique et maladies infectieuses, Ophtalmologie, Médecine interne, Traumatisme et orthopédie , Neuroimagerie pour la recherche Biotechnologie dans l'ART et plus ».

Comment s’inscrire ? :

Les candidatures sont à adresser à : https://bit.ly/3GI0Xqt

Date limite pour postuler : 31 Décembre 2021

Critères d'admissibilité aux bourses :

Toutes les bourses de la Fondation Merck sont accordées aux ressortissants des pays africains, des pays en voie de développement et des communautés mal desservies conformément à la liste de l'indice mondial de développement humain des pays en voie développement. Référez-vous au lien : https://bit.ly/3k1MjAl

Le Comité Scientifique de la Fondation Merck et le Comité Scientifique des Partenaires Académiques se concentreront sur les pays Africains avec un accent particulier sur les francophones et les lusophones et les EDPI (États en développement des petites îles), dans le but de renforcer les capacités de soins de santé et de transformer les soins aux patients dans le secteur public qui est sous pression en raison de ses ressources limitées. Par conséquent, les demandes des Ministères de la Santé (MS) ou des Sociétés Médicales sont préférables. En cas de demandes individuelles, une lettre de recommandation du Ministère de la Santé ou des Sociétés Médicales de ces pays sera requise pour indiquer l'écart de votre pays dans la spécialité spécifique et l'objectif d'améliorer l'accès à des soins équitables et de qualité pour les patients dans votre communauté est identifié et atteint.

De plus, le comité scientifique de la Fondation Merck prendra en considération dans le processus de sélection les facteurs suivants lorsque cela sera nécessaire : l'indice de développement humain, la population et le nombre de candidatures éligibles reçues de chaque pays et le nombre de bourses déjà accordées à chaque pays dans de telles spécialités.

De plus, la Fondation Merck prévoit d'offrir des cours d'anglais aux candidats des pays africains francophones et lusophones ainsi qu'aux pays d'Amérique latine, afin de leur donner une chance égale de bénéficier de la formation spécialisée en ligne qui est dispensée uniquement en anglais (Liste des cours donnés ci-dessus).

Dans le cas d'une bourse de formation clinique sur le campus fournie en Inde, telle que la formation en fertilité et en embryologie et la bourse en oncologie, des interprètes seront fournis aux universitaires non anglophones tout au long de leur programme de formation.

Les ministères de la santé et les sociétés médicales des pays africains et en voie de développement peuvent soumettre des demandes à : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

La Fondation Merck peut exiger un relevé financier pour prouver le revenu mensuel - Salaire d'un mois/fiche de paie ou relevé de salaire ou relevé bancaire de 3 mois, à des fins officielles.

