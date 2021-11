AIMS ouvre les candidatures pour la quatrième promotion du Master africain en intelligence artificielle

04 Novembre 2021

LIBREVILLE, 5 Novembre (Infosplusgabon) - L’Institut Africain des Sciences Mathématiques (AIMS) a ouvert les candidatures relatives à la quatrième promotion de son Master Africain en Intelligence Artificielle (AMMI), un programme intensif d'à peu près un an qui offre aux jeunes Africains brillants une formation de qualité dans le domaine de l'apprentissage automatique et ses applications.

« Les précédentes cohortes de l'AMMI ont reçu une formation intensive, en Intelligence Artificielle et en apprentissage automatique, susceptible de les amener à réfléchir à de nouvelles méthodes de résolution des problèmes locaux et mondiaux. Ces cohortes ont mis en valeur le potentiel de la recherche fondamentale sur l'Intelligence Artificielle et l'apprentissage automatique et travaillent à enrichir l'écosystème de l'Intelligence Artificielle sur le continent Africain. « Nous sommes impatients d'accepter de nouvelles candidatures pour le programme », a déclaré le professeur Moustapha Cissé, directeur du programme AMMI à l'AIMS et Responsable du Laboratoire Intelligence Artificielle de Google au Ghana.

La nouvelle promotion de l'AMMI, soutenue par Facebook et Google, est basée sur le campus de l'AIMS Sénégal à Mbour et commencera les cours en janvier 2022. Après le programme intensif d'environ un an, les diplômés sont encouragés à poursuivre des études de doctorat ou à rejoindre les meilleurs laboratoires de Recherche et Développement industriels et publics, en Afrique et au-delà. Le programme AMMI est dispensé en anglais.

Pour postuler, les étudiants doivent être titulaires d'une licence en mathématiques ou d'un diplôme équivalent, s'intéresser à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique ou avoir des connaissances dans ces domaines, posséder des qualités de leadership et adopter une attitude panafricaine.

Veuillez consulter aimsammi.org pour de plus amples informations et soumettez votre candidature avant la date limite.

Fondé en 2003, l'Institut africain des sciences mathématiques (AIMS) est un réseau panafricain de centres d'excellence destiné à promouvoir la formation postuniversitaire, la recherche et l'engagement public dans le domaine des sciences mathématiques. Le réseau AIMS compte cinq centres d'excellence qui proposent un master en sciences mathématiques, incluant une option coopérative en rapport direct avec l'industrie dans trois centres. Actuellement, le réseau compte plus de 2 400 anciens étudiants originaires de 43 pays africains. Le réseau comprend également des centres et des programmes de recherche avec 90 chercheurs, dont six chaires de recherche prestigieuses à travers le réseau AIMS.

En septembre 2018, l'AIMS a lancé le master africain en intelligence artificielle sur son campus au Rwanda. En partenariat avec Facebook et Google, l'objectif de l'AMMI est d'apporter le meilleur de l'éducation en intelligence artificielle en Afrique, et de permettre aux étudiants de l'AMMI d'interagir avec des conférenciers de classe mondiale afin d'accroître leurs compétences techniques pour répondre aux besoins actuels et futurs de l'Afrique et du monde entier. (Source AIMS).

