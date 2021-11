La Fondation Bill & Melinda Gates s’engage à verser près de 4 millions de dollars pour permettre au fabricant de tripler sa production de seringues autobloquantes

04 Novembre 2021

LIBREVILLE, 4 novembre (Infosplusgabon) - Revital Healthcare (EPZ) Limited, un fabricant kenyan de fournitures médicales, a annoncé avoir reçu près de 4 millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates pour augmenter sa production de seringues de vaccin autobloquantes.

Ce financement permettra à Revital d’accroitre le volume de production de seringues d'environ 72 millions à près de 265 millions par an d'ici la fin de 2022, suffisamment pour couvrir plus de la moitié des besoins de vaccination de routine en Afrique.

À mesure que le déploiement des vaccins contre la COVID-19 progresse dans le monde, la demande mondiale de seringues autobloquantes s’est également intensifiée en 2021. Des estimations récentes prévoient une pénurie importante de seringues autobloquantes pour 2022, ce qui aurait un impact considérable à la fois sur la vaccination contre la COVID-19 et la vaccination des enfants, y compris le déploiement de nouveaux vaccins contre le paludisme, dans les pays à revenu faible et intermédiaire, notamment en Afrique.

« L'élargissement de la capacité de fabrication de fournitures essentielles comme les seringues est indispensable en Afrique pour assurer un approvisionnement adéquat pour l’ensemble du continent », a déclaré Roneek Vora, directeur des ventes, du marketing et du développement chez Revital Healthcare. « Nous sommes fiers de contribuer aux efforts mondiaux visant à garantir que les Africains aient accès aux vaccins qui permettent de sauver des vies. L'objectif de Revital Healthcare est de devenir le plus grand fabricant de produits médicaux jetables en Afrique d'ici 2030, en aidant le continent à produire davantage de ses propres produits essentiels en matière de santé ».

L'élargissement de la capacité de fabrication de Revital permettra de géographiquement diversifier la base mondiale de fournisseurs de seringues, d’atténuer les coûts de transport, et de contribuer à stabiliser l'approvisionnement en Afrique. Revital est l'un des sept fabricants de seringues autobloquantes préqualifiés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Préqualifié par l'OMS, c'est actuellement le seul fabricant de seringues pour vaccins en Afrique à être engagé par l'UNICEF et l'OMS pour l’approvisionnement en seringues.

Pendant plus de deux décennies, les seringues autobloquantes ont été le pilier des campagnes de vaccination dans les pays à revenu faible et intermédiaire, car leur aiguille fixe et leur mécanisme de verrouillage empêchent leur réutilisation, minimisant ainsi la transmission d'agents pathogènes à diffusion hématogène tels que l'hépatite B et le VIH.

« Grâce à la disponibilité croissante de nouveaux vaccins contre la COVID-19, nous sommes au bord d'une pénurie critique de seringues nécessaires pour vacciner les populations en toute sécurité », a déclaré Orin Levine, directeur des programmes de livraison mondiaux à la Fondation Bill & Melinda Gates. « Nous sommes fiers de soutenir une expansion significative de la fabrication de seringues en Afrique et pour l'Afrique, afin de permettre et d'assurer un approvisionnement stable en seringues autobloquantes sûres pour vacciner les personnes contre la COVID-19 et bien d'autres maladies évitables ».

Revital estime que ce soutien conduira à la création de plus de 100 nouveaux emplois directs et de plus de 5 000 emplois indirects, pour lesquels Revital s'est engagé à ce qu'au moins 75 % des nouvelles recrues soient des femmes. Revital vise également à se développer de façon continue en fabriquant divers dispositifs médicaux, soutenant ainsi la création de davantage d'emplois, stimulant l'économie et aidant les pays à revenu faible et intermédiaire.

« Avec le soutien d'organisations telles que la Fondation Bill & Melinda Gates, Revital fait un pas de plus pour garantir que nous combattons ces maladies mortelles qui tuent des millions de personnes dans le monde, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire », a déclaré Rajni Vora, Président de Revital Healthcare.

À propos de Revital Healthcare (EPZ) Ltd. :

Revital Healthcare (EPZ) Ltd. est une structure de fabrication à la pointe de la technologie établie en 2007, située au cœur de l'Afrique (Mombasa - Kenya), avec un effectif de 500 personnes dont 80 % sont des femmes. L'embauche d'un plus grand nombre de femmes vise à augmenter les avantages en matière de durabilité, d'autonomie, d'autonomisation et de liberté de profiter des avantages sociaux et économiques qui, à leur tour, profitent directement à notre société dans son ensemble. Revital fabrique plus de 45 dispositifs médicaux allant de diverses seringues (RUP/AD et conventionnelles), des kits de test rapide d'antigène Covid, des kits de test rapide du paludisme, des produits liés à l'oxygène (bCPAP), des kits d'EPI, des masques chirurgicaux, des kits de moyens de transport viral et bien d'autres produits.

Revital est également accrédité par plusieurs organisations internationales telles que : OMS-PQS, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, CE-TUV, OMS-GMP, US-FDA-EUA, Santé Canada, NAFDAQ, MHRA, TGA et de nombreuses autres.

Revital s'efforce de fabriquer des dispositifs médicaux de haute qualité à des prix abordables, étant ainsi le fabricant préféré dans 21 pays à travers le monde, y compris de l'UNICEF, l'OMS, le CHMP et diverses agences gouvernementales.

Revital s'engage à continuer d'élargir sa gamme de produits pour s'assurer que l'Afrique, en tant que continent, soit autosuffisante et indépendant dans la fabrication de ses propres dispositifs médicaux de haute qualité.

