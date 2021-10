Les responsables du CODEPA reçus par le Président de la Commission de la CEEAC

27 Octobre 2021

LIBREVILLE, 27 octobre (Infosplusgabon) – Le Président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale(CEEAC), son Excellence Gilberto Da Piedade Verissimo a reçu en audience une délégation du Comité de Coordination pour le Développement et la Promotion de l’Artisanat Africain (CODEPA), conduite par Ministre chargé des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion du Secteur Privé Mohamed Lawan.

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la présentation du Comité au Président de la Commission et de lui rappeler la nécessité de réactualiser le Mémorandum d’Entente(MOU) signé depuis des décennies dont le contenu est devenu un peu caduque et qui mérite une cure de jouvence.

Le membre du gouvernement centrafricain a rendu compte des activités menées par le CODEPA, notamment la création de e-commerce, le renforcement des capacités. Il a souhaité que la CEEAC puisse procéder à la signature du MOU au même moment que la CEDEAO au mois de novembre 2021. L’activité la plus importante menée jusque-là demeure la tenue du conseil des ministres ; la création de e-commerce, le renforcement des capacités et le développement du système de financement interne et un système pour garantir la retraite des artisans.

Le Comité de Coordination pour le Développement et la Promotion de l’Artisanat Africain (CODEPA), est une personne morale jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il est une organisation interafricaine et son siège est établi à Ouagadougou, au Burkina Faso.

Le CODEPA constitue un cadre de concertation, de réflexion et d’actions pour le développement, la promotion et la coordination des programmes de l’artisanat dans les Etats africains membres qui le composent.

Est membre du CODEPA, tout Etat africain qui en accepte les principes et les objectifs ainsi que les dispositions statutaires.

En termes de perspectives, il faut noter :

Ø Le projet de construction du siège du CODEPA à Ouagadougou et de son partenariat à la Commission de l’Union Africaine au titre des Comités Techniques Spécialisés ;

Ø L’étude sur la protection sociale des artisans en partenariat avec l'Union Africaine(UA) et les institutions spécialisées (CIPRES, OIT) et les communautés économiques régionales adopté à Lomé par la 1ère Conférence des Ministres des Etats de l’Afrique de l’Ouest et en cours d’exécution ;

Ø La création au sein de l'Union Africaine, d'une unité en charge de l’artisanat ;

En termes d’acquis :

Ø L’existence d'un document de politique d'appui à l'artisanat africain. Le PAPEA (Programme d'appui aux Petites Entreprises Africaines et à l'artisanat) comprenant quatre (04) projets structurants qui sont:

- L’appui à la création d'entreprise comme vecteur d'insertion socio-économique des jeunes dont l'objectif général est d'assurer aux jeunes diplômés et apprentis une formation et un accompagnement mutualisés ;

- L’accès aux financements dont l'objectif global est de faciliter l'accès des petites entreprises et aux artisans à un financement adapté ;

- La création de centres de ressources et de design pour l'artisanat d'art et de production : Modernisation invocation et qualité ;

- La promotion et la valorisation des produits de l'artisanat africain par le biais d'une galerie virtuelle adossé à un réseau de centres de ressources ;

- La tenue régulière des conférences des ministres ;

- La mise en œuvre satisfaisante des dynamiques nationales, sous régionales et continentales adoptés en 2010 à Yaoundé en république du Cameroun ;

- La réalisation en cours du Projet Gallérie Virtuelle de l’Artisanat Africain (GVAA) afin de promouvoir le Commerce électronique des produits de l’artisanat.

Le Président de la Commission de la CEEAC a exhorté les responsables du CODEPA à tout mettre en œuvre pour que l’artisanat de notre continent puisse se développer véritablement.

