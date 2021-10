Le Nigérian Alabi Samuel Anjolaoluwa remporte la catégorie U21 des prix Canon du Jeune Champion de l'année lors des Global Good Awards 2021

27 Octobre 2021

Nigeria-Environnement-Prix Canon

DUBAI, Émirats Arabes Unis, 26 octobre (Infosplusgabon) - Le Nigérian Alabi Samuel Aniolaoluwa décroche le prix dans la catégorie des moins de 21 ans ; les frères et sœurs Mishal et Mir Firaz, établis aux Émirats arabes unis, sont les gagnants de la catégorie des moins de 16 ans pour leur campagne continue sur les questions environnementales et sociales aux Émirats arabes unis.

Canon a le plaisir d'annoncer les gagnants de la deuxième édition du prix Canon Young Champion of the Year, dans le cadre des Global Good Awards qui récompense les travaux de jeunes du monde entier engagés dans des changements sociaux et environnementaux. Alabi Samuel Anjolaoluwa, originaire du Nigeria, remporte la catégorie U21 pour son projet Students of Ibadan qui révèle les difficultés rencontrées par les étudiants défavorisés de la ville d'Ibadan, au Nigeria.

Les Global Good Awards récompensent celles et ceux qui se mobilisent pour le changement durable en reconnaissant et en valorisant le travail exceptionnel d'individus, d'ONG et d'entreprises sur des questions sociales et environnementales. Cette année, les candidatures ont afflué du monde entier et les finalistes sont originaires des Émirats arabes unis, des États-Unis, du Royaume-Uni, du Nigeria, de l'Inde et des Émirats arabes unis.

Les membres du jury ont salué son projet pour avoir exploité le pouvoir de la narration visuelle afin de sensibiliser aux défis rencontrés par les étudiants, mais aussi pour avoir dressé un tableau poignant des émotions qui se cachent derrière leurs histoires.

Au cours de la cérémonie virtuelle, les frères et sœurs Mishal et Mir Firaz, originaires des Émirats arabes unis, ont remporté la catégorie des moins de 16 ans pour leur campagne en faveur du développement durable, tandis que le Nigérian Alabi Samuel Anjolaoluwa a décroché la catégorie des moins de 21 ans pour son projet Students of Ibadan.

Alabi Samuel Anjolaoluwa a remporté la catégorie des moins de 21 ans pour son projet Students of Ibadan qui fait découvrir les difficultés rencontrées par les étudiants défavorisés de la ville d'Ibadan, au Nigeria. Les membres du jury ont salué ses travaux pour avoir exploité le pouvoir de la narration visuelle afin de sensibiliser aux défis rencontrés par les étudiants, mais aussi pour avoir dressé un tableau poignant des émotions qui se cachent derrière leurs histoires. Né du projet Fame Illuminate pour lequel Alabi Samuel Anjolaoluwa, 19 ans, travaille bénévolement, Students of Ibadan est pertinent car il relate l'histoire de jeunes étudiants tout en illustrant leur souffrance et leurs défis au quotidien.

Évoquant son projet, le jeune homme a expliqué s'être concentré sur les écoles publiques locales et les étudiants issus de milieux défavorisés. « Je tenais à comprendre ce qu'était la vie d'un étudiant à Ibadan. Mes images sont un prolongement de leur douleur, de leurs histoires et de leur lutte pour vivre et étudier à Ibadan. Au-delà de la photographie, voir et capturer l'histoire de chacun des étudiants m'a rendu plus humain. »

Reconnaissant envers les étudiants qu'il a rencontrés, Alabi Samuel Anjolaoluwa a déclaré que le projet Students of Ibadan était une expérience formidable qui lui a permis de se rapprocher des jeunes d'Ibadan.

Les vainqueurs recevront un appareil photo reflex numérique Canon EOS 250D pour les aider à poursuivre leur action en faveur du changement durable, et les finalistes sélectionnés recevront chacun une imprimante photo mobile Canon SELPHY Square QX10.

Dans le cadre des Global Good Awards, le prix du Jeune Champion Canon de l'année récompense les travaux de jeunes gens du monde entier engagés dans des changements sociaux et environnementaux. Les Global Good Awards récompensent celles et ceux qui se mobilisent pour le changement durable en reconnaissant et en valorisant le travail exceptionnel d'individus, d'ONG et d'entreprises sur des questions sociales et environnementales.

Canon Central & North Africa (CCNA) est une division de Canon Middle East FZ LLC (CME), elle-même filiale de Canon Europe. La fondation de CCNA en 2015 représente une étape stratégique visant à optimiser les activités de Canon en Afrique grâce au renforcement de la présence et de l’impact de la Société au niveau national. CCNA témoigne également de l’engagement de Canon à se rapprocher de ses clients pour répondre à leurs demandes sur un marché africain qui évolue rapidement.

Canon est représenté depuis plus de 15 ans sur le continent africain par des distributeurs et des partenaires qui ont construit avec succès une solide base de clientèle dans la région.

La philosophie d’entreprise de Canon est fidèle au concept japonais du Kyosei– « vivre et travailler ensemble pour le bien commun ». CCNA poursuit une politique de croissance durable, en se concentrant sur la réduction de son impact environnemental et en encourageant ses clients à réduire le leur à l’aide des produits, solutions et services Canon. En tant que pionnier dans ce domaine, Canon repense en permanence les solutions d’imagerie dans l’intérêt de tous.

FIN/ INFOSPLUSGABON/UIJ/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon