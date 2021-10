Gabon : Fin du séjour du Président de la commission de la CEEAC en Turquie

27 Octobre 2021

Afrique-Turquie-Forum économique et des Affaires

LIBREVILLE, 27 octobre (Infosplusgabon) - Le Président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale(CEEAC), Gilberto Da Piedade Verissimo a regagné Libreville lundi, au terme d’un séjour de travail en République de Turquie.

A la tête d’une forte délégation composée de KANIMBA François, Commissaire au Marché Commun, Affaires Economiques, Monétaires et Financières, de Madame Maria de Carma TROVOADA DE CARVALLIO SILVEIRA, Conseiller Economique du Président et de Monsieur Sosthène Mackosso Pembelot l’expert en charge du Protocole, l’Ambassadeur Gilberto Da Piedade Verissimo a pris une part active aux travaux du troisième forum économique et des affaires Turquie– Afrique organisé par la Chambre internationale pour le conseil et la promotion des entreprises en partenariat avec l’Union Africaine, dans le but d’approfondir les relations entre la Turquie et les pays africains.

Le forum était articulé autour des conférences thématiques, des rencontres d’affaires et des visites d’entreprises.

Au cours des travaux les participants ont planché entre autres sur la collaboration entre la Turquie et l’Afrique sur l’Agriculture et les industries agro-alimentaires, sur les nouvelles opportunités du marché, sur les opportunités d’investissement et secteurs ciblés en Afrique, sur la situation Post-Covid-19, partenariats de la santé durable, sur le dialogue sur le leadership des femmes Turquie-Afrique et sur l’approche de la Turquie et de l’Afrique en matière d’innovation et d’augmentation des investissements et sur l’investissement et le financement du commerce en Afrique et relations bancaires avec la Turquie etc.

En marge des travaux du troisième forum économique et des affaires Turquie-Afrique, le Président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale(CEEAC), son Excellence Ambassadeur Gilberto Da Piedade Verissimo a déployé une intense activité diplomatique à Istanbul. On en veut pour preuve, la rencontre avec le ministre turc du commerce Dr MEHMET MUS.

Les échanges avec le membre du gouvernement turc ont tourné autour du renforcement de la coopération, notamment sur la nécessité d’intensifier les échanges commerciaux, mais aussi sur les questions d’éducation, des infrastructures, pour ne citer que ces quelques domaines multisectoriels.

Ensuite, l’Ambassadeur Gilberto Da Piedade Verissimo s’est entretenu avec son homologue Président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, Jean Claude Kassi Brou.

Les deux Présidents ont amorcé un partage d’expérience sur différents domaines d’activités qui impliquent les deux Communautés Economiques Régionales, notamment les questions de Paix et de Sécurité, les questions d’infrastructures, les échanges commerciaux, les questions d’ordre économique et monétaire.

A l’issue de leur entretien et au regard de la convergence de leurs vues, les deux chefs d’institution se sont accordés sur un plan de travail autour de plusieurs missions à effectuer à Abuja, le siège de la CEDEAO et à Libreville qui abrite le siège de la CEEAC, en vue de concrétiser les différents domaines de coopération et d’accélérer la mise en œuvre des dossiers ficelés ensemble.

De même, le Président de la Commission a eu des réunions de travail avec le Ministre du Commerce de la République d’Angola, du Tchad et de la Démocratique du Congo. Les discussions ont porté essentiellement sur les activités à entreprendre dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de certaines décisions du dernier Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement, notamment l’opérationnalisation de la Zone de Libre Echange de la CEEAC et la mise en place du Fonds de Compensation de Coopération et de Développement.

FIN/ INFOSPLUSGABON/KLO/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon