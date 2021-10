Gabon : GSEZ stimule les parties prenantes sur la Responsabilité sociétale en entreprise

25 Octobre 2021

LIBREVILLE, 25 octobre (Infosplusgabon) - Gabon Special Economic Zone (GSEZ) a initié vendredi dernier sa rencontre annuelle avec ses parties prenantes, à la Zone économique à régime privilégié (Zerp) de Nkok, rapporte un communiqué de presse officiel.

Cette rencontre, qui avait été reportée en 2020 en raison de la crise du Covid-19, a finalement eu lieu pour dresser le bilan des réalisations entreprises entre 2019 et 2020 sur le plan économique et sociétal.

Selon le Pour le Directeur général de la GSEZ, Igor Nyambie Simard, « La GSEZ a été mise en place pour permettre au Gabon de diversifier son économie à travers notamment l’industrialisation de la filière bois et l’installation d’autres industries de pointe. Nous sommes devenus un modèle en matière de croissance industrielle diversifié ».

Poursuivant son propos, M. Simard a ajouté que sur le plan des engagements societal, « toutes les actions menées par la GSEZ dans le cadre de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) vise à améliorer avec les autorités locales et les populations un climat de paix et de prospérité partagé ».

La rencontre a été l’occasion de présenter les performances de la GSEZ sur le plan économique mais également de dresser les engagements réalisés par l’opérateur sur le plan de la santé et du social pour venir en aide aux populations face à la Covid-19, les réalisations engagées dans les domaines de l’éducation et de la formation, l’appui aux autorités administratives locales, et le traitement des questions de mécanismes de gestions des plaintes avec l’ensemble des parties prenantes dans une démarche constructive.

Environ 144 investisseurs de 18 nationalités, et 96 entreprises sont actuellement en activité de production dans la ZERP de Nkok. Cette dynamique a entrainé la création de 4500 emplois directs, souligne-t-on.

L’instauration d’un Guichet unique a facilité les démarches administratives des investisseurs de la Zerp. Sur un tout autre plan, un parc à container de 4ha a été créé pour faciliter les flux de marchandises des opérateurs économiques exerçant dans la zone.

Des investissements porteurs réalisés entre 2019 et 2020





Parmi les investissements majeurs réalisés entre 2019 et 2020, figure une usine de fabrication de médicaments génériques destinés aux marchés local et sous-régional pour un coût de près de 20 milliards de francs CFA.

Il y a également la politique de transparence dans l’industrie du bois. La GSEZ s’est dotée d’un système de certification et de traçabilité des grumes, le Tracer-Nkok, reconnu par l’Union européenne.

La santé, l’éducation et la formation ne sont pas en reste. C’est ainsi que la GSEZ a mis à disposition de ARISE IIP son réseau logistique et sa chaîne d’approvisionnement intégré pour venir en aide aux populations. Un centre médical Covid-19 avec 60 lits et 6 unités de soins intensifs a été mis en place à la Zerp.

Sans oublier un laboratoire entièrement équipé et qui a déjà effectué plus de 7000 tests PCR. D’autre part, plus de 5000 kits alimentaires ont été fournis aux familles en urgence.

Signalons que sur le plan de l’éducation et de la formation, la Zerp de Nkok abrite un centre international multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel, spécialisé dans les métiers de l’industrie avec une capacité de 1000 étudiants, notamment.

Pour ce qui est de la politique genre, 27 jeunes femmes ont ainsi été formé dans la conduite d’engins lourds dont 12 conducteurs de camions sémi-remorques, 8 opératrices chariot-élévateurs / manitou, 8 opératrices de chargeurs à fourches ou à godet. Et une assistance a été offerte aux petites et moyennes entreprises dans le secteur de la menuiserie au sein de la Zerp de Nkok.

En appui aux autorités administratives de la ville de Ntoum aux profits des populations, la GSEZ a également réalisé plusieurs actions. A la demande du Maire, la GSEZ a procédé à la distribution de 30 bacs à ordures de 200 litres. Et pour la lutte contre les incendies et premiers secours, plusieurs interventions ont été réalisées par l’équipe de lutte contre les incendies de la Zerp Nkok au profit des populations de Nkok et Essassa.

L’Administrateur général de l’Autorité administrative de la ZES de Nkok, Anne NkeneBiyo’o a pour sa part, salué, « la dynamique de la collaboration et de l’effectivité de la participation de toutes les parties prenantes (Administration, organe d’aménagement, et organisation de la société civile) ».

Intervenant à leur tour, le préfet du Komo-Mondah Yves Ya Sima a salué le bilan de la RSE de la GSEZ. « Je me réjouis du bilan de la RSE de la GSEZ qui respecte ses engagements d’entreprise responsable vis-à-vis des autorités locales mais également des populations environnantes, mais j’invite les responsables de la GSEZ à se rapprocher d’avantage de la tutelle locale pour élaborer ensemble des stratégies d’aides aux développement pour impacter encore plus le bien-être des populations», a-t-il déclaré.

Le Maire de Ntoum, Biyogo Juste Parfait a souligné que « Les résultats de la RSE démontre l’intérêt que la GSEZ accorde au bien-être des communautés environnantes sur le plan de la santé, de l’éducation et de la formation. Et nous espérons que cette rencontre annuelle va nous permettre d’élaborer des stratégies encore plus efficaces, à l’exemple de la mise en place d’une décharge publique pour la ville de Ntoum ».

