Collaboration Canada-Afrique : Le Premier ministre canadien Justin Trudeau prononcera une allocution lors de la Conférence Africa Accelerating 2021

20 Octobre 2021

LIBREVILLE, 20 octobre (Infosplusgabon) - Dans le cadre de la session d’ouverture de ce prochain sommet de trois jours, le leader canadien mettra en lumière les opportunités de renforcement de la collaboration canado-africaine offertes par un programme virtuel ouvert à tous. La Chambre de commerce Canada-Afrique a le plaisir d’annoncer que le premier ministre Justin Trudeau présidera l’ouverture de sa conférence de trois jours, du 26 au 28 octobre 2021.

« Le message du premier ministre sera centré sur les efforts canadiens, au Canada et sur le continent africain, pour relancer les économies africaines », a déclaré Sebastian Spio-Garbrah, président du conseil d’administration de la Chambre de commerce Canada-Afrique.

Il a ajouté que « le discours de M. Trudeau soulignera que le Canada et l’Afrique possèdent de nombreux motifs d’être de solides partenaires, parmi lesquels les programmes en cours, les opportunités futures, ainsi que sa visite de l’an dernier à l’Union africaine ».

Le mois dernier, la Chambre de commerce Canada-Afrique a félicité le premier ministre Justin Trudeau pour son engagement politique en faveur de l’Afrique, qui comprend notamment une stratégie de coopération économique applicable à toute l’Afrique, un soutien à l’Accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine, la mise à disposition d’investissements accrus dans les infrastructures et le développement des partenariats pour la recherche et l’innovation.

« Nous sommes très heureux de voir que certaines des recommandations discutées par le président de notre conseil d’administration et le président de la Coalition Canada-Afrique pour la croissance sont reprises dans l’allocution du premier ministre Trudeau », a déclaré M. Spio-Garbrah.

La conférence Africa Accelerating, qui rassemble des personnalités des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des gestionnaires de milliards de dollars de capital‑investissement, est également le salon d’exposition d’une multitude de projets et d’opportunités de premier plan. Ivanhoe Mines Ltd., premier partenaire et principal sponsor 2021 de la Chambre de commerce Canada-Afrique, travaille avec la Chambre pour relever les défis et concrétiser les possibilités de développer le commerce et les investissements entre le Canada et l’Afrique afin de favoriser le partage de retombées économiques durables.

Un programme de haut niveau

Notre programme comprend des options de financement pour des projets d’entreprise et d’affaires de toute taille, le soutien réciproque à l’exportation et l’analyse de pointe, notamment la plus récente approche politique canadienne des marchés africains et l’agenda de la Zone de libre-échange continentale africaine. Les opportunités d’affaires sont énormes, tout comme les programmes de soutien et d’encouragement proposés !

Conférenciers dont la participation est confirmée :

Des dirigeants d’Ivanhoe Mines Ltd, dont le fondateur S.E. Kgalema Motlanthe, ancien président de la République d’Afrique du Sud et Patricia Makhesha, vice-présidente exécutive, durabilité et projets spéciaux ; le gouvernement du Canada (Tarik Khan, directeur général pour l’Afrique subsaharienne, Affaires mondiales Canada) ; Union africaine (S.E. Wamkele Mene, Secrétaire général de l’Accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine) ; Ethiopian Airlines (M. Samson Arega, directeur pour le Canada) ; Banque africaine de développement (Solomon Adegbie-Quaynor, vice‑président) ; B2Gold (Neil Reeder, vice-président, relations gouvernementales) ; Hatch (Cassandra Lee, directrice mondiale Pyrométallurgie) ; Royaume du Maroc (Agence marocaine de l’énergie solaire) ; République du Malawi (ministre du commerce, Hon. Sosten Gwengwe) ; Chambre de commerce Canada-Afrique (Akinyi J. Eurallyah, post-doctorante en commerce) ; APO Group (Katya Blouin, direction des affaires commerciales) ; Exportation et développement Canada ; IFC-International Finance Corporation (Kruskaia Sierra-Escalante, directrice d’IFC Blended Climate Finance) ; Mine Africa Inc ; McKinsey & Company (Ken Hoffman, directeur adjoint, EV Batteries Material Research), entre autres.

Garreth Boor, président de la Chambre de commerce Canada-Afrique, déclare : « Nous sommes impatients d’accueillir les nombreux délégués canadiens et toutes ces personnalités des divers secteurs africains, aussi bien virtuellement qu’en présentiel »

La Chambre de commerce Canada-Afrique (www.CanadaAfrica.ca) est un organisme indépendant à but non lucratif qui entretient des liens de travail étroits avec les entreprises, le gouvernement canadien et les gouvernements africains qui font partie de ses membres. Des dirigeants d’entreprises et des chefs d’État de premier plan, ainsi que des investisseurs, des entrepreneurs et décideurs politiques comptent parmi les centaines d’orateurs et les dizaines de milliers de délégués qui participent aux événements en présentiel et à distance qu’elle organise.

