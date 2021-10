Afrique : Facebook s’associe à Reuters pour lancer un programme de formation en ligne destiné aux journalistes en Afrique francophone

20 Octobre 2021

Afrique-Formation journalistique en ligne

LIBREVILLE, 20 octobre (Infosplusgabon) - Le Projet Facebook Journalisme en partenariat avec le Cours de journalisme numérique de Reuters vient de lancer un programme de e-learning gratuit destiné aux journalistes en Afrique francophone. Ce Projet évolue avec des éditeurs du monde entier pour renforcer le lien entre les journalistes et les communautés qu'ils servent. Ses formations, programmes et partenariats promeuvent l’investissement dans des organisations qui financent un journalisme de qualité, la formation dans des salles de rédaction dans le monde entier et l’établissement des partenariats avec des éditeurs et des organisations à but non lucratif pour lutter contre la désinformation, promouvoir la connaissance médiatique et améliorer le journalisme.

Reuters a développé le programme de cours en ligne gratuit après que le rapport Digital News ait révélé que de plus en plus de personnes utilisaient les médias sociaux pour accéder aux informations.

Le cours est axé sur la collecte, la vérification et le traitement des informations numériques, ainsi que la publication sur les médias sociaux. Il couvre également la formation au bien-être et à la résilience pendant l’exercice du travail de journaliste.

Ce cours de journalisme numérique vise à aider les journalistes des pays francophones d'Afrique subsaharienne à acquérir des bases solides en matière de reportage et d'édition numériques. Également accessible aux journalistes d'autres régions du monde, la formation s'adresse aussi bien aux journalistes chevronnés qu'aux nouveaux venus dans le secteur.

Le programme s’inscrit dans le cadre du partenariat de Facebook avec Reuters, et qui met en place une série de formations en e-learning pour aider les salles de rédaction du monde entier à identifier et lutter contre les contenus manipulés.

Facebook est une société technologique dont la mission est de donner à chacun la possibilité de créer une communauté et de rapprocher le monde entier. Les produits, qui incluent les applications Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal et Novi, encouragent plus de 3 milliards de personnes à travers le monde à partager leurs idées, à se soutenir et à faire la différence.

FIN/ INFOSPLUSGABON/APG/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon