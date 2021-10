Cameroun : Orange et la Coopération Allemande inaugurent le sixième Orange Digital Center en Afrique , à Douala

17 Octobre 2021

LIBREVILLE, 17 octobre (Infosplusgabon) - La compagnie Orange et la Coopération Allemande ont inauguré à Douala, « Orange Digital Center », un écosystème entièrement dédié au développement de compétences numériques et à l’innovation, en présence de hautes autorités politiques et académiques Camerounaises, des représentants d’Allemagne et de France au Cameroun et des membres de la Direction et du Comex du Groupe Orange conduit par son Président-directeur Général Stéphane Richard.

Après la Tunisie, le Sénégal, l’Ethiopie, le Mali et la Côte d’Ivoire, c’est au Cameroun, à Douala que le premier Orange Digital Center d’Afrique Centrale est inauguré. D’une superficie de 600 m2, il réunit les 4 programmes stratégiques du groupe Orange, à savoir : une école du code, un atelier de fabrication numérique FabLab Solidaire de la Fondation Orange, un accélérateur de start-up Orange Fab et Orange Ventures Africa, le fonds d’investissement du Groupe Orange. L’ensemble de ces programmes sont gratuits et ouverts à tous. Ils vont de la formation des jeunes au numérique (90% de ces formations sont des formations pratiques), à l’accompagnement pour les porteurs de projets en passant par l’accélération de start-up et l’investissement dans ces dernières.

Fonctionnant en réseau, les Orange Digital Centers permettent un échange d’expériences et d’expertises d’un pays à l’autre et offrent une approche simple et inclusive pour renforcer l’employabilité des jeunes, encourager l’entrepreneuriat innovant et promouvoir le tissu numérique local. De plus, un accord-cadre lie Orange Cameroun au Ministère de l’Enseignement Supérieur en vue de la transformation numérique de 8 universités d’Etats. Un Orange Digital Center Club sera installé dans chaque université en région, venant ainsi compléter le dispositif pour offrir au plus grand nombre l’accès et l’accompagnement aux meilleurs usages des nouvelles technologies.

A ce jour, 8 Orange Digital Centers sont déjà ouverts dans la zone : Tunisie, Sénégal, Ethiopie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Jordanie, Maroc et Mali. D’autres inaugurations sont donc à venir pour la fin de l’année 2021 et courant 2022.

Stéphane Richard, Président Directeur Général du Groupe Orange déclare : « Partout, Orange est une entreprise citoyenne. L’engagement est en effet une valeur centrale de l’entreprise, que nous avons placée au cœur de notre plan stratégique Engage2025. Pour promouvoir un numérique vecteur d’inclusion et accessible au plus grand nombre, notre ambition est de déployer, d’ici 2025, un Orange Digital Center dans chaque pays où nous sommes présent. Cet objectif illustre notre détermination à nous mobiliser pour faire du numérique une innovation positive. »

Alioune Ndiaye, Président Directeur Général d’Orange Afrique et Moyen-Orient indique : « Je suis très fier d’inaugurer ce jour au Cameroun le 6ème Orange Digital Center d’Afrique qui fait partie du réseau des 32 Orange Digital Centers qui seront déployés sur l’ensemble des pays dans lesquels nous sommes présents en Afrique et Moyen-Orient, mais également en Europe. L’objectif principal est de démocratiser l’accès au numérique pour les jeunes, diplômés ou non diplômés, leur donner accès aux dernières tendances technologiques pour renforcer leur employabilité et les préparer aux emplois de demain.»

Dr. Corinna Fricke, L'Ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne auprès de la République du Cameroun note : « Cette initiative contribue à la transformation numérique du Cameroun tout en créant des opportunités d'emploi local pour les jeunes. L'Allemagne est fière de pouvoir soutenir un projet aussi tourné vers l'avenir. »

Elizabeth Tchoungui, Directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité d’Orange, Présidente Déléguée de la Fondation Orange pour sa part, déclare : «Ce beau projet s'inscrit comme une étape clé de notre responsabilité sociétale en faveur de l'inclusion numérique, et tout particulièrement pour les jeunes et les femmes. Le FabLab Solidaire, programme structurant de la Fondation Orange, en constitue une brique essentielle et permet aux bénéficiaires éloignés du numérique de renouer avec le monde professionnel : le début d'un beau parcours qui, passe par le développement de compétences techniques et peut aller, grâce à la complémentarité des dispositifs déployés, jusqu'à la création d'entreprises. »

Pour Patrick Benon, Directeur Général d’Orange Cameroun : « L’engagement d’Orange Cameroun en faveur de la transformation digitale est une réalité. En tant que partenaire de la transformation numérique, nous sommes un acteur de premier plan du développement socio-économique du pays au travers des écosystèmes innovants et des dispositifs spécifiques destinés à développer l’entrepreneuriat. Ainsi, l’Orange Digital Center rassemble toutes les compétences nécessaires dans un lieu unique pour matérialiser l’engagement d’Orange en faveur de l’inclusion numérique. 4 Orange Digital Centers Club seront installés prochainement dans les universités en région à Yaoundé 2, Buéa, Nagaoundéré et Dschang, venant ainsi compléter le dispositif pour offrir au plus grand nombre l’accès et l’accompagnement aux meilleurs usages des nouvelles technologies. »

Orange est présent dans 18 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte plus de 130 millions de clients au 30 juin 2021. Avec 5,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020, Orange MEA est la première zone de croissance du Groupe. Orange Money, son offre de transfert d’argent et de services financiers sur mobile disponible dans 17 pays compte plus de 50 millions de clients. Orange, opérateur multi services, partenaire de référence de la transformation numérique apporte son savoir-faire pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.

