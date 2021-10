Afrique : Le Sénégal remporte son deuxième match du tournoi de la Coupe d’Afrique en Tunisie

15 Octobre 2021

LIBREVILLE, 15 octobre (Infosplusgabon) - Lors de ce deuxième tour du tournoi de rugby à XV féminin de la Rugby Africa Cup, la Côte d'Ivoire affrontait le Sénégal auparavant battu par la Tunisie. Les deux équipes se sont rencontrées sous un ciel gris d'automne le 13 octobre sur le terrain de rugby d'El Menzeh à Tunis, la capitale.

Le Sénégal a prouvé sa supériorité physique et technique en remportant une victoire décisive sur la Côte d'Ivoire 45 - 5. En plus de s’affronter pour la première fois, les deux équipes ouest-africaines disputaient également un match de rugby à 15 pour une première fois.

Le match a démarré avec chaque équipe tentant de prendre des initiatives, mais l'ailier rapide n ° 12 du Sénégal, Fatoumata Bah a quand même pris un bon départ en courant assez fort pour percer le mur de la défense de la Côte d’Ivoire. A la suite d’une passe à sa coéquipière n°16 Mariem Coumba Barry, elle est renversée et écope d'un penalty. Alors que le Sénégal avançait, Coumba a marqué un essai audacieux, portant le score à 13 à la mi-temps pour le Sénégal et 5 pour la Côte d'Ivoire.

Le Sénégal a par la suite lancé une attaque audacieuse, mais lorsque le ballon est tombé sur la ligne, la n ° 11 de la Côte d'Ivoire, Absa Chérif s’est retrouvée avec une blessure de l’oeil nécessitant une pause pendant que les médecins la soignaient. Malgré cela, le moral de la Côte d'Ivoire n'a pas été ébranlé et les Ivoiriennes n'ont pas marqué pour le reste du match.

Le Sénégal a appris de ses erreurs lors de son match contre la Tunisie samedi dernier en s'appuyant sur ses prouesses physiques en mêlée pour développer ses passes et apprendre à mieux utiliser ses ailiers.

À peine trois minutes après le début de la deuxième période, la n°14 du Sénégal, Amy Nyafouna a marqué un autre essai, et pendant que la Côte d'Ivoire entamait une longue série de remplacements, le Sénégal a marqué deux autres essais par la n°10 Fatou Diame, suivie par la n°12 Fatouma Bah. Le score était de 33 à 05 lors de la pause et cette fois l’équipe sénégalaise a procédé à un changement de joueuses. La n°4 Dieynaba Camara ayant disputé tout le match a marqué les deux derniers essais pour le Sénégal lui permettant de remporter le titre de Femme du Match.

Le Sénégal avait perdu contre la Tunisie lors du premier match et cette fois-ci semblait avoir redoublé d’efforts pour gagner avec un bon score. Dieynaba Camara a déclaré qu'elle avait beaucoup appris en jouant à ce niveau. « Ce match a nous redonné confiance », a t’elle ajouté. L'entraîneur de l'équipe du Sénégal, Simon le Noir a déclaré "nous avons gardé le même plan de match pour ce match et pour tous les tournois. Nous voulons créer notre propre style de jeu à 15".

Kama Tidiane, vice-président de la Fédération de rugby de Côte d'Ivoire se prépare pour le dernier match de samedi de la série du tournoi. Les Ivoiriennes affronteront la Tunisie.

Le rugby féminin en Afrique :

Le rugby féminin a connu une croissance spectaculaire ces dernières années sur le continent africain. Au cours de la dernière décennie, le nombre de joueuses est passé de 50 000 en 2012 à plus de 260 000 en 2018 et 350 000 en 2020.

Pour que cette formidable croissance se poursuive, le rugby féminin doit continuer à bénéficier d’un leadership fort. La bourse Women’s Executive Leadership Scholarship est l’un des outils qui permettra d’y parvenir.

L’Afrique sera également bien représentée lorsque l’Afrique du Sud participera à la prochaine Coupe du monde de rugby féminin en Nouvelle-Zélande en 2022, et le Kenya aux Jeux olympiques en 2021.

Fondée en 1986, Rugby Afrique, anciennement la Confédération Africaine de Rugby (CAR), est l’une des six associations régionales qui composent World Rugby l’organisation internationale responsable de la gestion du rugby à XV et du rugby à VII. Rugby Afrique réunit tous les pays africains dans lesquels sont pratiqués le rugby à XV, le rugby à VII et le rugby féminin.

