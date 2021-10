Cinq choses à savoir sur le cannabidiol (CBD)

06 Octobre 2021

LIBREVILLE, 6 octobre (Infosplusgabon) - "Le cannabidiol (CBD) est un des nombreux cannabinoïdes retrouvés dans les fleurs du cannabis (Cannabis Sativa)". 5 choses sont à savoir sur le CBD.

1. Le CBD est légal en Europe !

Le CBD est légal au niveau européen mais la législation de chaque pays peut être sensiblement différente. Le taux de THC maximum pouvant contenir un produit dérivé du chanvre à base de CBD n'est pas le même en Italie et en France par exemple.

2. Assurez-vous de faire confiance au vendeur

Le marché du CBD est vaste en ce moment. Il y a tellement de marques sur le marché et de petits magasins pop-up de CBD qu'il est difficile de savoir à quoi se fier.

Une chose qui aide est de trouver une bonne marque, ou de trouver un vendeur en ligne qui a un site Web complet. Si une entreprise souhaite vous informer sur ce qu'elle propose et vous aider à décider ce qui vous convient, alors vous avez probablement trouvé un bon vendeur. Personnellement, nous vous recommandons Kanaleg.com, un shop en ligne qui propose une vaste de gamme de produits de CBD de qualité et à très bon prix. Ils ont un chat et répondent à vos questions rapidement.

Il existe de petites entreprises et de petits magasins dans lesquels vous pouvez parler directement aux propriétaires de ce qu'ils proposent. Posez beaucoup de questions. Participez à l'achat. L'achat peut être accablant, surtout si c'est la première fois que vous achetez. Mais méfiez-vous des astuces, des rabais et des promesses.

3. Le CBD n'est PAS du THC

CBD est l'abréviation de cannabidiol, l'un des nombreux cannabinoïdes, ou composés chimiques, présents dans la marijuana et le chanvre.

Le THC est un autre composé présent dans la plante de cannabis. Mais contrairement au THC, le CBD n'est pas psychoactif. Il ne vous fait pas "planer".

4. L'origine du CBD est importante

Le meilleur CBD provient du chanvre biologique USDA d'une ferme certifiée biologique. Il a besoin d'un climat parfait et est extrait sans solvants toxiques. Il est testé par des tiers et mélangé à des ingrédients de qualité.

Chaque aspect de la production doit être supervisé, de la plantation à la récolte, en passant par l'extraction et la mise en bouteille.

Le CBD Full Spectrum est extrait au CO2, ce qui permet de créer une huile pure, propre et de qualité, exempte de solvants résiduels. L'extraction au CO2 ne contient aucun résidu chimique désagréable, contrairement à l'extraction avec des solvants toxiques qui peut nécessiter de nombreuses heures pour purger le solvant piégé dans l'huile. Avec l'extraction au butane, au propane ou à l'alcool isopropylique, il peut rester des résidus dans le produit fini, même si vous essayez de le rendre très propre.

5. Parlez à votre médecin du CBD





Le CBD est sans danger pour la plupart des gens. Le corps possède des récepteurs naturels de CBD et c'est un produit naturel, mais certaines personnes sont sensibles, allergiques ou prennent des médicaments contre-indiqués pour le CBD. Assurez-vous que vous pouvez l'utiliser en toute sécurité avant de l'essayer.

Une précaution importante est la façon dont le CBD peut interagir avec d'autres médicaments. Le CBD peut modifier la façon dont votre corps traite les médicaments en provoquant une interaction médicamenteuse. L'avertissement d'interaction médicamenteuse le plus courant est l'avertissement "pamplemousse". Si vous prenez un médicament qui vous donne cet avertissement, il se peut que vous ne puissiez pas prendre de CBD.

Comme pour tout ajout à votre régime alimentaire, il est important de consulter un médecin ou un prestataire de soins de santé qui peut confirmer que le CBD est sans danger pour vous.

