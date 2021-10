Gabon : Olam Palm Gabon développe le réseau des pharmacies agréées CNAMGS pour ses travailleurs et les communautés rurales

05 Octobre 2021

LIBREVILLE, 5 octobre (Infosplusgabon) – Les les communautés environnantes de Mboukou n'auront plus à parcourir 40 kilomètres pour rejoindre la ville de Mouila pour avoir accès à un nouveau dépôt pharmaceutique agréé CNAMGS, rapporte un communiqué officiel parvenu à la rédaction ce mardi.

De plus, ces travailleurs pourront bénéficier de prix réduits pour le traitement des pathologies courantes.

En complément d’une infirmerie déjà fonctionnelle sur le site de Mboukou pour gérer les urgences et possibles accidents de travail, OPG s’est investi pour faciliter l’accès à la médication à l’ensemble de la population. Ce nouveau dépôt pharmaceutique agréé CNAMGS permettra de réduire la mobilité de la population, ainsi que de permettre une prise en charge thérapeutique beaucoup plus rapide.

Pour l’accomplissement de ce projet, OPG s’est associé à la Pharmacie NDA BAGUISSI, située à Mouila, pour l’équipement de l’édifice et la fourniture en médicaments.

Pour le Docteur Kangnide Moussiliou Moboladji, médecin OPG du site à Mboukou, « La santé et le bien-être de nos travailleurs est notre priorité, et il nous semblait indispensable de plaider pour l’ouverture d’une telle structure sur nos sites, car si nous gérons très bien les urgences liées au travail, il y a aussi des besoins pour les pathologies courantes et les communautés locales qu’il faut soutenir ».

Avec un système de garde permanent soutenu par OPG, quiconque pourra désormais avoir accès aux médicaments 7 jours sur 7 et 24 h sur 24h, une volonté manifeste de l’entreprise a toujours mieux soutenir ses travailleurs et les communautés voisines.

