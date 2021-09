Gabon : La Zone industrielle du Gabon (GSEZ) gérée par ARISE IIP est la première zone industrielle certifiée ISO 14064-1 neutre en carbone en Afrique

29 Septembre 2021

LIBREVILLE, 29 septembre (Infosplusgabon) – Selon un communiqué de presse, ARISE IIP, développeur et opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, vient d’annoncer l’obtention de la certification ISO 14064-1 en neutralité carbone pour la Zone économique Spéciale du Gabon (GSEZ).

Cette certification fournit une évaluation transparente par un tiers de la compensation et de l’empreinte carbone de la GSEZ.

ARISE IIP est un développeur et un opérateur panafricain de parcs industriels, engagé à faire prospérer l’Afrique, à développer son secteur industriel et à y créer des emplois. Le groupe est fortement impliqué dans le développement industriel du continent sans pour autant sacrifier le combat mondial contre les changements climatiques. Au cours des dernières années, ARISE IIP a élaboré une stratégie en matière de climat et biodiversité pour réduire son empreinte environnementale, investir dans des solutions à faible émission carbone et monétiser les services et les actifs environnementaux.

Outre les efforts déployés en vue de mesurer et de gérer les émissions de gaz à effet de serre (GES), la GSEZ concentrera ses efforts sur l’augmentation de l’utilisation du bois (qui est passée de 40 % à plus de 70 % et devrait atteindre 90 % d’ici la fin 2022) et des sources d’énergie renouvelables pour alimenter GSEZ en électricité décarbonée. Des solutions pour un transport faible en carbone sont également en cours d’évaluation.

Aera a été mandaté pour coordonner cette mesure des GES et améliorer le système de collecte de données. SGS, leader suisse de la certification, sera chargé de l’audit carbone.

L’inventaire des émissions de GES inclus dans l’évaluation de l’empreinte carbone est basé sur les champs d’application obligatoires de la méthodologie du protocole de neutralité carbone (Carbon Neutral Protocol) pour l’espace/les bâtiments/les espaces de bureaux/le type de lieu. Il montre que les émissions directes et indirectes englobant les champs d’application 1, 2 et 3 s’élèvent à 50 037 tonnes métriques d’équivalent CO2. Le bilan des émissions de la zone GSEZ en 2019 a été compensé par le retrait volontaire des réductions d’émissions certifiées de quatre projets supportés.

Gagan Gupta, cofondateur et PDG d’ARISE IIP

« GSEZ met en oeuvre les meilleures pratiques et respecte les normes internationales les plus strictes pour atteindre son objectif d’industrialisation neutre en carbone. Cela fournit un cadre reproductible pour toutes les zones industrielles gérées par ARISE IIP et conduira à une transformation systémique et propre dans toute l’Afrique. » Samaila Zubairu, PDG d’Africa Finance Corporation

« La certification de GSEZ d'Arise IIP montre comment les entreprises peuvent agir en faveur du climat et constitue un exemple pour le secteur privé dans le monde entier. Grâce à une stratégie de décarbonisation sur mesure et à des investissements dans des technologies à faible émission de carbone, GSEZ montre qu'il est possible de créer des industries à faible émission de carbone. »

Lee White, Ministre des Eaux et Forêts, de la Mer et de l'Environnement du Gabon

«Le Gabon a récemment adopté une loi sur le climat afin de garantir que notre pays conserve son positionnement positif en matière de carbone jusqu'en 2050 et au-delà. Nous sommes donc fiers d'avoir sur notre territoire la première zone industrielle en Afrique certifiée neutre en carbone par SGS. Cette réalisation s'aligne sur l'engagement de notre gouvernement à introduire des mécanismes structurés pour mesurer et freiner les émissions aux niveaux national et sectoriel.»

Igor Simard, Directeur ARISE IIP Gabon

“GSEZ est un acteur majeur du développement économique du Gabon depuis plus de dix ans. L'une des conditions essentielles de notre succès est la durabilité. Préserver l'environnement pour les générations futures fait partie de cette stratégie et l'obtention de cette certification témoigne de notre engagement."

ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) est un développeur et un opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, engagé dans la transformation économique du continent. Nous identifions des opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers l’Afrique, nous concevons, finançons, construisons et opérons les infrastructures nécessaires, en jouant un rôle de catalyseur tout en soutenant les pays dans leur transition vers une économie industrielle. Nous sommes animés par la poursuite d’une croissance verte. Notre ambition est de libérer le potentiel industriel du continent tout en neutralisant nos émissions de carbone et notre impact sur le climat. ARISE IIP est actuellement présent au Bénin (GDIZ), au Togo (PIA) et au Gabon (GSEZ). La GSEZ a été classée meilleure zone économique spéciale du monde dans le secteur du bois (classement 2020 du FDI).

Gabon Special Economic Zone (GSEZ) est un Partenariat Public-Privé entre la République Gabonaise et ARISE IIP. La Zone Economique Spéciale de Nkok est une zone industrielle dynamique qui s’étend sur 1 126 ha avec 144 entreprises de 19 pays, opérant dans 22 secteurs industriels différents.

GSEZ s’est établie comme une référence dans l’industrialisation gabonaise notamment dans l’industrie du bois en faisant passer le Gabon d’un exportateur de grumes au premier exportateur Africain et second mondial de feuilles de placage. GSEZ a été élue meilleure Zone Economique dans le domaine de la production du bois en 2020 dans le classement FDI Intelligence du Financial Times.

